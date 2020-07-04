Премьер Японии распорядился оказать помощь при эвакуации из-за ливней

В частности, он распорядился поддерживать тесную связь с администрациями на местах для предоставления оперативной информации о ливнях, паводках и эвакуации, а также заранее принять меры для своевременной эвакуации людей из районов, где есть риск затопления, сделать все возможное для спасения жизней людей.