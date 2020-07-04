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Премьер Японии распорядился оказать помощь при эвакуации из-за ливней
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ рано утром в субботу в связи с объявлением на юго-западе страны особой опасности из-за ливней дал указание соответствующим... РИА Новости, 04.07.2020
2020-07-04T03:51
кагосима (префектура)
кумамото (префектура)
синдзо абэ
япония
в мире
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кагосима (префектура), кумамото (префектура), синдзо абэ, япония, в мире

Премьер Японии распорядился оказать помощь при эвакуации из-за ливней

03:51 04.07.2020
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© AP Photo / Eugene HoshikoПремьер-министр Японии Синдзо Абэ
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ
© AP Photo / Eugene Hoshiko
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Архивное фото
ТОКИО, 4 июл - РИА Новости. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ рано утром в субботу в связи с объявлением на юго-западе страны особой опасности из-за ливней дал указание соответствующим министерствам оказать максимальную помощь при эвакуации людей, сообщило агентство Киодо.
В частности, он распорядился поддерживать тесную связь с администрациями на местах для предоставления оперативной информации о ливнях, паводках и эвакуации, а также заранее принять меры для своевременной эвакуации людей из районов, где есть риск затопления, сделать все возможное для спасения жизней людей.
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В префектуре Кагосима и Кумамото в ряде мест объявлен пятый, самый высокий уровень опасности из-за дождей. Этот уровень означает для местного населения означает сигнал "спасайте жизни!". Метеорологическая служба предупреждает население, что ливни могут быть такой силы, какой жители никогда в жизни не испытывали.
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Кагосима (префектура)Кумамото (префектура)Синдзо АбэЯпонияВ мире
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