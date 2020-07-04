Россияне стали чаще ломать руки и ноги

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Число переломов рук в России выросло в 2019 году по сравнению с 2018-м на 32 тысячи, переломов ног – на 21 тысячу, при этом руки ломают чаще, чем ноги, следует из данных статистического сборника Минздрава России, с которыми ознакомилось РИА Новости.