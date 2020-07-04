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Россияне стали чаще ломать руки и ноги
Число переломов рук в России выросло в 2019 году по сравнению с 2018-м на 32 тысячи, переломов ног – на 21 тысячу, при этом руки ломают чаще, чем ноги, следует... РИА Новости, 04.07.2020
2020-07-04T03:16
россия
калужская область
тюменская область
приморский край
происшествия
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калужская область
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РИА Новости
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353
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россия, калужская область, тюменская область, приморский край, происшествия

Россияне стали чаще ломать руки и ноги

03:09 04.07.2020 (обновлено: 03:16 04.07.2020)
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© Depositphotos / AndreyPopovПерелом ноги
Перелом ноги
© Depositphotos / AndreyPopov
Перелом ноги. Архивное фото
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Число переломов рук в России выросло в 2019 году по сравнению с 2018-м на 32 тысячи, переломов ног – на 21 тысячу, при этом руки ломают чаще, чем ноги, следует из данных статистического сборника Минздрава России, с которыми ознакомилось РИА Новости.
"Переломы костей верхней конечности: 2018 год – 1 516 837, 2019 год – 1 548 989. Переломы костей нижней конечности: 2018 год – 1 023 390, 2019 год - 1 044 515", - говорится в сборнике.
Количество переломов верхних конечностей из расчета на 100 тысяч населения составило в России в 2019 году 1055,3, в 2018 году – 1033,1, число переломов нижних конечностей – 711,6 в 2019 году, 697 – в 2018, уточняется в документе.
Наибольшее число переломов рук из расчета на 100 тысяч населения зарегистрировано в 2019 году в Хакасии, Санкт-Петербурге и Калужской области, наименьшее – в Тюменской области, Чечне и Сахалинской области, отмечается в сборнике.
Ноги чаще всего ломали в 2019 году в Калужской области, Приморском крае и в Санкт-Петербурге, реже всего – в Чечне республике, Северной Осетии и Калмыкии, следует из сборника.
Новорожденный
12 декабря 2019, 21:49
В Красноярске массажистка сломала ноги семимесячному ребенку
032200
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РоссияКалужская областьТюменская областьПриморский крайПроисшествия
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