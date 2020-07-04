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Производитель мороженого "Радуга" опроверг наличие символики ЛГБТ
РИА Новости, 04.07.2020
2020-07-04T04:00
екатерина лахова
совет федерации рф
лгбт-сообщество
алексей пушков
дмитрий песков
сша
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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екатерина лахова, совет федерации рф, лгбт-сообщество, алексей пушков, дмитрий песков, сша, общество

Производитель мороженого "Радуга" опроверг наличие символики ЛГБТ

02:29 04.07.2020 (обновлено: 04:00 04.07.2020)
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© Фото : "Чистая Линия"Мороженое "Радуга"
Мороженое Радуга
© Фото : "Чистая Линия"
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Цвет мороженого "Радуга" не имеет отношения к пропаганде нетрадиционных ценностей, заявил РИА Новости вице-президент группы компаний "Чистая линия" Армен Бениаминов.

С чего все началось

Ранее в пятницу глава Союза женщин России Екатерина Лахова на встрече президента с рабочей группе по подготовке поправок в Конституция пожаловалась Владимиру Путину на косвенное влияния мороженого "Радуга" и разноцветных рекламных щитов на детей в части пропаганды нетрадиционных ценностей.
"У нас сегодня рекламные щиты, например, вывешивают радужные - красивые цвета… с красивыми словами. Или рекламируют мороженое, которое называют "Радуга". Поэтому это косвенно, но заставляет привыкать наших детей к тому... флагу, который вывешивался, в том числе, на данном посольстве. Поэтому очень хотелось, чтобы все-таки те ценности, которые мы пытались заложить в нашу конституцию, чтобы они были на контроле, было поручение", - сказала она.
Путин, отвечая ей, отметил, что контроль за пропагандой нетрадиционных для России ценностей нужно выстроить неагрессивно.
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Комментарий производителя

Как отметил Бениаминов, "Чистая линия" "выступает за традиционные семейные отношения" и "категорически не согласна" с мнением Лаховой. "Мы считаем, что радуга - это солнце после дождя, а не флаг ЛГБТ-сообщества", - сказал он.
Собеседник агентства указал, что у мороженого четыре цвета радуги.
"Мы законопослушная компания. Если будет издан соответствующий акт исполнительной или законодательной властью страны - конечно же, мы подчинимся. Но на сегодня мы обладатели торгового знака с красивой этикеткой с нашим мороженым со словом "Радуга". Безусловно, мы будем продолжать его производить, потому что мы считаем, что это символ радости", - добавил он.

Флаг ЛГБТ на американском посольстве

На встрече президента с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию РФ председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков упомянул о флаге ЛГБТ на американском посольстве в Москве.
Ранее американская дипмиссия вывесила на своем здании в Москве флаг ЛГБТ. "Сегодня посольство США в России чествует флаг гордости ЛГБТИ", - написало посольство на своей странице в Facebook.
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Путин, говоря о флаге ЛГБТ на американском посольстве в Москве, отметил, что "они показали кое-что по поводу того, кто там работает".
"Но не страшно. Мы же ведь много раз говорили на этот счет, и у нас позиция понятная", - сказал глава государства.
Президент подчеркнул, что в России не было, нет и не будет никаких ограничений религиозных и национальных, а также прав сексуальных меньшинств.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о флаге ЛГБТ над посольством США, заявил, что "мы из Кремля не видим здания американского посольства". В то же время он высказал надежду на то, что МИД России обратил на это внимание, и подчеркнул, что "любые проявления пропаганды нетрадиционных сексуальных меньшинств и так далее (среди несовершеннолетних) в нашей стране по закону недопустимы".
МИД России в комментарии к посту о ЛГБТ-флаге на странице посольства в США в Facebook опубликовал композицию El Bimbo, которая в фильме "Полицейская академия" использовалась в качестве темы бара "Голубая устрица".
"Это просто чтобы поддержать ваше игривое и веселое (английское слово gay обозначает как прилагательное "веселый", так и представителей сексуальных меньшинств – ред.) настроение в эти трудные времена для Америки", - написало российское внешнеполитическое ведомство на английском языке.
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Екатерина ЛаховаСовет Федерации РФЛГБТ-сообществоАлексей ПушковДмитрий ПесковСШАОбщество
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