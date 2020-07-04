Полевой военный госпиталь в Чите начал помогать Якутии в борьбе с COVID

ЧИТА (Забайкальский край), 4 июл - РИА Новости. Больные коронавирусной инфекцией из Якутии прилетели в Читу для обследования и определения степени тяжести COVID-19, сообщает Минобороны России.
"Самолетом из золотодобывающего предприятия "Нерюнгри" республика Саха (Якутия) прибыли пациенты в город Чита для обследования и определения степени тяжести COVID-19. После прохождения компьютерной томографии трое больных были направлены в мобильный многопрофильный военный госпиталь для лечения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что профессиональная работа военных медиков позволяет максимально эффективно оказывать медицинскую помощь больным коронавирусной инфекцией в Забайкальском крае.
"С начала работы госпиталя прошло лечение 60 человек. Выписано 54 человека, за прошедшие сутки было выписано 12 пациентов, выписаны все в удовлетворительном состоянии с отрицательными результатами на COVID-19. Состоит на стационарном лечении шесть пациентов" – приводятся слова заместителя начальника мобильного многопрофильного госпиталя по медицинской части подполковник Туяны Смагуловой.
Полевой многопрофильный мобильный госпиталь одного из соединений Восточного военного округа в соответствии с поручением Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации Владимира Путина и указаниями министра обороны Сергея Шойгу был оперативно переброшен из Бурятии в Забайкальский край. Медицинский персонал госпиталя с 7 июня осуществляет прием и оказание медицинской помощи больным коронавирусной инфекцией.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.