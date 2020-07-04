Полевой военный госпиталь в Чите начал помогать Якутии в борьбе с COVID

"С начала работы госпиталя прошло лечение 60 человек. Выписано 54 человека, за прошедшие сутки было выписано 12 пациентов, выписаны все в удовлетворительном состоянии с отрицательными результатами на COVID-19. Состоит на стационарном лечении шесть пациентов" – приводятся слова заместителя начальника мобильного многопрофильного госпиталя по медицинской части подполковник Туяны Смагуловой.