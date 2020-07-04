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Минздрав утвердил порядок наблюдения за взрослыми онкобольными
Минздрав России утвердил порядок диспансерного наблюдения за взрослыми пациентам с онкологическими заболеваниями, впервые предусматривается наблюдение пациентов РИА Новости, 04.07.2020
2020-07-04T00:27
россия
российская академия наук
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
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60
россия, российская академия наук, общество

Минздрав утвердил порядок наблюдения за взрослыми онкобольными

00:27 04.07.2020
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковЗдание Министерства здравоохранения РФ
Здание Министерства здравоохранения РФ
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Здание Министерства здравоохранения РФ. Архивное фото
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Минздрав России утвердил порядок диспансерного наблюдения за взрослыми пациентам с онкологическими заболеваниями, впервые предусматривается наблюдение пациентов от постановки диагноза и на протяжении всей жизни, сообщает пресс-служба министерства.
"Впервые в России принят документ, который регламентирует наблюдение пациентов с онкологическими заболеваниями от момента постановки диагноза и на протяжении всей жизни... Согласно введенному порядку, пациент должен быть поставлен на диспансерный учет у врача-онколога по месту жительства в течение трех рабочих дней от постановки диагноза. Далее, в зависимости от вида онкологического заболевания, пациент проходит обследования, установленные профессиональными сообществами онкологов", - говорится в сообщении.
В течение первого года после постановки диагноза пациента будут приглашать на обследование раз в три месяца, в течение второго года – раз в шесть месяцев и в течение последующих лет жизни – раз в год, пояснили в пресс-службе.
Исключения будут для пациентов с базально-клеточным раком кожи, которые снимаются с диспансерного наблюдения через пять лет от постановки диагноза, так как по прошествии этого времени считаются полностью излеченными, уточнили в пресс-службе.
Главный внештатный онколог министерства здравоохранения РФ Андрей Каприн
Вчера, 10:35
В Минздраве прокомментировали данные о заболеваемости раком в России
Маломобильные категории граждан, нуждающиеся в диспансерном наблюдении врача-онколога, смогут получить необходимые консультации на дому.
"В нашей стране на учете у онколога состоит почти 4 миллиона человек! Ежегодно злокачественные образования диагностируют более чем у 600 тысяч. Все эти люди нуждаются не только в грамотном и своевременном лечении, но и в наблюдении после завершения лечения. Регламентированное диспансерное наблюдение позволит врачам вовремя обнаружить рецидив заболевания. Иными словами – спасти сотни тысяч жизней, а в перспективе снизить смертность от онкологических заболеваний", - сказал главный внештатный специалист-онколог Минздрава России, академик РАН Иван Стилиди, слова которого приводятся в сообщении.
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РоссияРоссийская академия наукОбщество
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