Минздрав утвердил порядок наблюдения за взрослыми онкобольными

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Минздрав России утвердил порядок диспансерного наблюдения за взрослыми пациентам с онкологическими заболеваниями, впервые предусматривается наблюдение пациентов от постановки диагноза и на протяжении всей жизни, сообщает пресс-служба министерства.

"Впервые в России принят документ, который регламентирует наблюдение пациентов с онкологическими заболеваниями от момента постановки диагноза и на протяжении всей жизни... Согласно введенному порядку, пациент должен быть поставлен на диспансерный учет у врача-онколога по месту жительства в течение трех рабочих дней от постановки диагноза. Далее, в зависимости от вида онкологического заболевания, пациент проходит обследования, установленные профессиональными сообществами онкологов", - говорится в сообщении.

В течение первого года после постановки диагноза пациента будут приглашать на обследование раз в три месяца, в течение второго года – раз в шесть месяцев и в течение последующих лет жизни – раз в год, пояснили в пресс-службе.

Исключения будут для пациентов с базально-клеточным раком кожи, которые снимаются с диспансерного наблюдения через пять лет от постановки диагноза, так как по прошествии этого времени считаются полностью излеченными, уточнили в пресс-службе.

Маломобильные категории граждан, нуждающиеся в диспансерном наблюдении врача-онколога, смогут получить необходимые консультации на дому.