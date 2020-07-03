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https://ria.ru/20200703/1573876173.html
Премьер Украины опроверг информацию о заполненности львовских больниц
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль опроверг, что больницы Львова заполнены на 95% на фоне коронавируса, по его словам, этот показатель составляет 47%. РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T23:24
распространение нового коронавируса
денис шмыгаль
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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Премьер Украины опроверг информацию о заполненности львовских больниц

23:24 03.07.2020
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© AP Photo / Efrem LukatskyПремьер-министр Украины Денис на внеочередном заседании Верховной рады Украины в Киеве
Премьер-министр Украины Денис на внеочередном заседании Верховной рады Украины в Киеве
© AP Photo / Efrem Lukatsky
КИЕВ, 3 июл - РИА Новости. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль опроверг, что больницы Львова заполнены на 95% на фоне коронавируса, по его словам, этот показатель составляет 47%.
Глава городского управления здравоохранения Львова Владимир Зуб заявил, что заполненность стационаров больниц города на фоне COVID-19 составляет 95%.
"Это не соответствует действительности. По состоянию на утро во Львовской области загруженность 47% была. Если за день, я не видел и не проинформировали, но это невозможно. Поэтому 47%", - заявил Шмыгаль в эфире передачи "Свобода слова Савика Шустера".
Ранее минздрав Украины сообщил, что в стране зафиксированы 46 763 случая COVID-19, скончались 1212 человек, 20 558 пациента выздоровели.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 10,7 миллиона случаев заражения, свыше 517 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаДенис ШмыгальКоронавирус COVID-19Ситуация на УкраинеКоронавирусыВОЗЛьвовская областьЛьвовУкраинаВ мире
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