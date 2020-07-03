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Война в Сирии
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Коалиция США опровергла данные о нападении на колонну военных в Сирии
Представитель коалиции США полковник Майлс Кэггинс сообщил в Twitter, что колонна американских военных не подвергалась нападению в сирийском Дейр-эз-Зоре. РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T22:46
война в сирии
джеймс джеффри
война в сирии
эль-хасаке
башар асад
сирия
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джеймс джеффри, война в сирии, эль-хасаке, башар асад, сирия, сша, в мире

Коалиция США опровергла данные о нападении на колонну военных в Сирии

22:46 03.07.2020
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© AP Photo / Baderkhan AhmadАмериканский военный автомобиль патрулируют сирийские нефтяные месторождения
Американский военный автомобиль патрулируют сирийские нефтяные месторождения
© AP Photo / Baderkhan Ahmad
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Представитель коалиции США полковник Майлс Кэггинс сообщил в Twitter, что колонна американских военных не подвергалась нападению в сирийском Дейр-эз-Зоре.
Ранее сирийские СМИ, в частности сирийское государственное агентство САНА, сообщали со ссылкой на местные источники о том, что на пути следования колонны американских военных в поселении Сабха в сирийской провинции Дейр-эз-Зор сработало взрывное устройство.
"Эта история САНА совершенно не соответствует действительности. Ни один патруль коалиции не пострадал", - заявил Кэггинс.
Сообщения о нападениях неизвестных отрядов на американских военных в сирийских провинциях Эль-Хасаке и Дейр-эз-Зоре в последние три месяца стали появляться в СМИ регулярно. В результате одной из подобных атак без вести пропали двое американцев, их судьба неизвестна по сей день.
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Президент Сирии Башар Асад в ноябре в интервью РИА Новости и телеканалу Россия 24 сообщил, что появление народного сопротивления с целью освобождения сирийских территорий от иностранной оккупации неизбежно - это вопрос времени.
Вооруженный конфликт в Сирии начался в 2011 году. В отдельных районах продолжаются зачистки от боевиков. Военные из США находятся в провинциях Эль-Хасаке и Дейр-эз-Зоре без законных оснований. Они сконцентрировали свои силы вокруг крупных месторождений нефти и газа.
Сирийские власти неоднократно заявляли, что нахождение в стране американского контингента нарушает суверенитет государства и все международные правила. В свою очередь, спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри объявил в начале мая, что Вашингтон добивается восстановления в стране ситуации до начала конфликта в 2011 году и в конечном итоге ухода из нее всех вооруженных сил, в первую очередь иранских.
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Война в СирииДжеймс ДжеффриВойна в СирииЭль-ХасакеБашар АсадСирияСШАВ мире
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