Коалиция США опровергла данные о нападении на колонну военных в Сирии

"Эта история САНА совершенно не соответствует действительности. Ни один патруль коалиции не пострадал", - заявил Кэггинс.

Вооруженный конфликт в Сирии начался в 2011 году. В отдельных районах продолжаются зачистки от боевиков. Военные из США находятся в провинциях Эль-Хасаке и Дейр-эз-Зоре без законных оснований. Они сконцентрировали свои силы вокруг крупных месторождений нефти и газа.