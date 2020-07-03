Львовские власти заявили о заполненности больниц на 95 процентов

Однако он подчеркнул, что это не значит, что ситуация пошла на спад. "Потому что в наши стационары очень много пациентов поступают ежедневно, у нас фактически заполненность сегодня в городских учреждениях составляет 95%, и хотя мы выписываем каждый день пациентов, но в то же время ровно столько же к нам и поступает", - отметил он.