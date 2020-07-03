Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200703/1573875207.html
Львовские власти заявили о заполненности больниц на 95 процентов
Заполненность стационаров больниц украинского Львова на фоне коронавируса COVID-19 составляет 95%, сообщил в пятницу глава городского управления здравоохранения РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T22:20
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
ситуация на украине
коронавирусы
воз
львовская область
львов
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/1c/1569279774_0:45:3013:1740_1400x0_80_0_0_fa7778a93a84b452682e9eda7c410ba8.jpg
https://ria.ru/20200703/1573874394.html
львовская область
львов
украина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/1c/1569279774_0:45:3013:1740_1400x0_80_0_0_fa7778a93a84b452682e9eda7c410ba8.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/1c/1569279774_142:0:2873:2048_1400x0_80_0_0_8e3c0fb5a4d719841e56b50f570c9e3e.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1c/1569279774_904:0:2952:2048_1400x0_80_0_0_a4d667258595a8741ccd90ab77521937.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, ситуация на украине, коронавирусы, воз, львовская область, львов, украина, в мире

Львовские власти заявили о заполненности больниц на 95 процентов

22:20 03.07.2020
747
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкПробирки с образцами биоматериалов для тестирования на коронавирус
Пробирки с образцами биоматериалов для тестирования на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 3 июл - РИА Новости. Заполненность стационаров больниц украинского Львова на фоне коронавируса COVID-19 составляет 95%, сообщил в пятницу глава городского управления здравоохранения Владимир Зуб.
"Мы за эти дни наблюдаем достаточно высокое количество выявленных положительных результатов у пациентов по Львовской области. В частности, за эти сутки у нас зарегистрировано 152 новых случая, из них 54 - по городу Львову. Это нас в определенной степени радует, потому что на протяжении последней недели, как правило, у нас показатель колеблется на уровне 46, 32, 31 случаев, сегодня - 54. Если в предыдущие недели у нас было 70, 80 и даже 100 случаев, то сейчас мы видим определенную стабилизацию", - цитирует Зуба пресс-служба горсовета.
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории
Вчера, 21:38Распространение нового коронавируса
В ВОЗ заявили, что в некоторых странах начался повторный пик коронавируса
Однако он подчеркнул, что это не значит, что ситуация пошла на спад. "Потому что в наши стационары очень много пациентов поступают ежедневно, у нас фактически заполненность сегодня в городских учреждениях составляет 95%, и хотя мы выписываем каждый день пациентов, но в то же время ровно столько же к нам и поступает", - отметил он.
Ранее минздрав Украины сообщил, что в стране зафиксированы 46 763 случая COVID-19, скончались 1 212 человек, 20 558 пациентов выздоровели.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 10,5 миллиона случаев заражения, свыше 512 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
832604
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Ситуация на УкраинеКоронавирусыВОЗЛьвовская областьЛьвовУкраинаВ мире
Рекомендуем
Первый заместитель председателя комитета ГД по обороне Андрей Красов
В Госдуме прокомментировали заявление Госдепа о вооружении
Города мира. Лондон
В Великобритании умер самый старый в мире кот
Наручники
Осужденного на тысячу лет педофила выпустили из тюрьмы
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории
В ВОЗ заявили, что в некоторых странах начался повторный пик коронавируса
Схиигумен Сергий
В РПЦ назвали бессмысленными речи лишенного сана схиигумена Сергия
Курс рубля
Курс рубля обновил минимумы с весны
Американский военный автомобиль патрулируют сирийские нефтяные месторождения
Коалиция США опровергла данные о нападении на колонну военных в Сирии
Автомобиль полиции на Украине
Жители украинского села перекрыли трассу из-за отключения газа
Дети из городов России на пляже детского оздоровительного лагеря Лучистый в Евпатории
Указания Роспотребнадзора мало повлияют на отдых детей, считает эксперт
Девушка держит в руках медицинскую маску
Сержант полиции рассказала, как раздавала маски на митинге в Москве
Сотрудница тестирует химический состав в лаборатории на фармацевтическом предприятии
ВОЗ назвала единственное обнадеживающее лекарство от COVID-19
Тестирование на наличие антител к COVID-19
В ПМР из больниц выписали еще 24 выздоровевших после коронавируса
Геннадий Хазанов
Геннадий Хазанов рассказал о своем самочувствии
Премьер-министр Украины Денис на внеочередном заседании Верховной рады Украины в Киеве
Премьер Украины опроверг информацию о заполненности львовских больниц
Учения МЧС в Петропавловске-Камчатском
Три дерева упали во время грозы в разных районах Москвы
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:02В Мексике выявили более 6,7 тысячи случаев COVID за сутки
04:02Названы необычные средства от мозолей
04:01Набор для окрошки в Москве подорожал за год на 14%
03:51Премьер Японии распорядился оказать помощь при эвакуации из-за ливней
03:51Глава Group-IB назвал три главные киберугрозы на ближайшее десятилетие
03:31Эксперт рассказал, как не допустить "снежного кома" из кредитов
03:27СМИ: Геннадий Хазанов попал в больницу
03:23В Африке старинный поезд превратится в роскошный отель
03:19США направили два авианосца в Южно-Китайское море, сообщают СМИ
03:16В ЕС объяснили критерии открытия границ на фоне ситуации с COVID-19
03:13Эксперт призвал не искать политику в рекомендациях ЕС по открытию границ
03:09Россияне стали чаще ломать руки и ноги
03:05Раскрыты детали выхода космического туриста в открытый космос в 2023 году
03:03Источник: "Армату" протестировали в беспилотном режиме
02:58В России за сутки потушили 78 природных пожаров
02:50Разин прокомментировал решение суда по иску Шатунова
02:46Документы в избирком подали 16 претендентов на пост главы Камчатки
02:44Музеи, кино и театры могут открыться в Сан-Паулу в конце месяца
02:21СМИ: в Мексике в подводных пещерах нашли минеральные шахты древних людей
02:18Эксперт рассказал, почему нельзя удалить навсегда свой цифровой след
Лента новостейМолния