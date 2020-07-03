https://ria.ru/20200703/1573874885.html
Террористы обстреляли населенные пункты в двух сирийских провинциях
Боевики террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* обстреляли населенные пункты в сирийской провинции Латакия, сообщил на брифинге руководитель... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T22:01
2020-07-03T22:02
центр примирения враждующих сторон в сирии
война в сирии
война в сирии
джабхат ан-нусра
латакия (мухафаза)
сирия
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в мире
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https://ria.ru/20200703/1573853769.html
латакия (мухафаза)
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
центр примирения враждующих сторон в сирии, война в сирии, джабхат ан-нусра, латакия (мухафаза), сирия, алеппо, в мире