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Война в Сирии
https://ria.ru/20200703/1573874885.html
Террористы обстреляли населенные пункты в двух сирийских провинциях
Боевики террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* обстреляли населенные пункты в сирийской провинции Латакия, сообщил на брифинге руководитель... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T22:02
центр примирения враждующих сторон в сирии
война в сирии
война в сирии
джабхат ан-нусра
латакия (мухафаза)
сирия
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центр примирения враждующих сторон в сирии, война в сирии, джабхат ан-нусра, латакия (мухафаза), сирия, алеппо, в мире

Террористы обстреляли населенные пункты в двух сирийских провинциях

22:01 03.07.2020 (обновлено: 22:02 03.07.2020)
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© Фото : SANAАлеппо
Алеппо
© Фото : SANA
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Боевики террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* обстреляли населенные пункты в сирийской провинции Латакия, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Щербицкий.
"Зафиксирован один обстрел населенного пункта Кухбания, один обстрел населенного пункта Бшарфа в провинции Латакия со стороны позиций террористической организации "Джабхат Ан-Нусра"*, - заявил Щербицкий.
Контр-адмирал рассказал, что подразделения российской военной полиции продолжили патрулирование по нескольким маршрутам в провинции Алеппо. Также силами армейской авиации было проведено воздушное патрулирование.

*Террористическая организация, запрещенная в России
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Война в СирииЦентр примирения враждующих сторон в СирииВойна в СирииДжабхат ан-НусраЛатакия (мухафаза)СирияАлеппоВ мире
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