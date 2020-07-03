Жители украинского села перекрыли трассу из-за отключения газа

"Третьего июля в селе Грушевка Купянского района, через который проходит трасса государственного значения "Чугуев-Меловое", около 30 местных жителей частично заблокировали движение автотранспорта. Предоставляется проезд специальным автомобилям и рейсовым автобусам с пассажирами. Жители решили провести акцию протеста из-за длительного отключения газоснабжения в селе", - сообщается на сайте.