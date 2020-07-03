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Жители украинского села перекрыли трассу из-за отключения газа
Трассу международного значения перекрыли в ходе акции протеста жителей из-за длительного отсутствия газа в селе Грушевка в Харьковской области, сообщила в... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T21:54
ситуация на украине
харьковская область
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
ситуация на украине, харьковская область, украина, в мире

Жители украинского села перекрыли трассу из-за отключения газа

21:54 03.07.2020
2580
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкАвтомобиль полиции на Украине
Автомобиль полиции на Украине
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 3 июл - РИА Новости. Трассу международного значения перекрыли в ходе акции протеста жителей из-за длительного отсутствия газа в селе Грушевка в Харьковской области, сообщила в пятницу пресс-служба Нацполиции Украины в области.
"Третьего июля в селе Грушевка Купянского района, через который проходит трасса государственного значения "Чугуев-Меловое", около 30 местных жителей частично заблокировали движение автотранспорта. Предоставляется проезд специальным автомобилям и рейсовым автобусам с пассажирами. Жители решили провести акцию протеста из-за длительного отключения газоснабжения в селе", - сообщается на сайте.
Правоохранители на месте обеспечивают охрану общественного порядка.
Автомобиль украинской полиции
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Ситуация на УкраинеХарьковская областьУкраинаВ мире
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