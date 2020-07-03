https://ria.ru/20200703/1573874686.html
Жители украинского села перекрыли трассу из-за отключения газа
Трассу международного значения перекрыли в ходе акции протеста жителей из-за длительного отсутствия газа в селе Грушевка в Харьковской области, сообщила в... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T21:54
2020-07-03T21:54
ситуация на украине
харьковская область
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/150159/10/1501591073_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_05664fedc5c49e2a9f18ad82512e7df5.jpg
https://ria.ru/20200426/1570598693.html
2
харьковская область
украина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/150159/10/1501591073_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_05664fedc5c49e2a9f18ad82512e7df5.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/150159/10/1501591073_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_ef2a759ee8725692b643b01e90188050.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/150159/10/1501591073_512:0:2560:2048_1400x0_80_0_0_63819eb8f160a210b8ace129c50fbde7.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ситуация на украине, харьковская область, украина, в мире