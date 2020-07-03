Суд удовлетворил иск Мединского к "Ленте.ру"

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Симоновский суд Симоновский суд Москвы в пятницу удовлетворил иск помощника президента РФ Владимира Мединского о защите чести и достоинства к интернет-изданию "Лента.Ру", сообщила журналистам адвокат Мединского Елена Забралова.

"Двадцать пятого ноября 2019 года на информационном ресурсе "Лента.ру" была опубликована статья "Как Мединский врет россиянам", в которой распространена недостоверная информация, порочащая честь, достоинство и деловую репутацию Владимира Мединского о том, что он якобы "врет" россиянам, предоставляя им ложную информацию", - напомнила Забралова.

Как добавила адвокат, "эти сведения распространялись целенаправленно, с целью дискредитации его как гражданина и государственного служащего".

"Сегодня, 3 июля 2020 года, Симоновский районный суд города Москвы удовлетворил исковые требования Владимира Мединского о защите чести и достоинства, а также защите деловой репутации в отношении интернет-издания "Лента.ру", - отметила Забралова.