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Суд удовлетворил иск Мединского к "Ленте.ру"
Симоновский суд Москвы в пятницу удовлетворил иск помощника президента РФ Владимира Мединского о защите чести и достоинства к интернет-изданию "Лента.Ру",... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T21:24
lenta.ru
владимир мединский
москва
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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lenta.ru, владимир мединский, москва, происшествия

Суд удовлетворил иск Мединского к "Ленте.ру"

21:22 03.07.2020 (обновлено: 21:24 03.07.2020)
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© Фото предоставлено пресс-службойВладимир Ростиславович Мединский
Владимир Ростиславович Мединский
© Фото предоставлено пресс-службой
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Симоновский суд Москвы в пятницу удовлетворил иск помощника президента РФ Владимира Мединского о защите чести и достоинства к интернет-изданию "Лента.Ру", сообщила журналистам адвокат Мединского Елена Забралова.
"Двадцать пятого ноября 2019 года на информационном ресурсе "Лента.ру" была опубликована статья "Как Мединский врет россиянам", в которой распространена недостоверная информация, порочащая честь, достоинство и деловую репутацию Владимира Мединского о том, что он якобы "врет" россиянам, предоставляя им ложную информацию", - напомнила Забралова.
Как добавила адвокат, "эти сведения распространялись целенаправленно, с целью дискредитации его как гражданина и государственного служащего".
"Сегодня, 3 июля 2020 года, Симоновский районный суд города Москвы удовлетворил исковые требования Владимира Мединского о защите чести и достоинства, а также защите деловой репутации в отношении интернет-издания "Лента.ру", - отметила Забралова.
По ее словам, "Лента.Ру" в течение семи дней с момента вступления решения суда в законную силу обязано опровергнуть оспариваемые сведения и выплатить в пользу истца компенсацию морального вреда.
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Lenta.ruВладимир МединскийМоскваПроисшествия
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