Американский институт оценил роль Sputnik в освещении событий в Африке

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Американский институт внешнеполитических исследований (FPRI), занимающийся анализом политических проблем и вопросов безопасности, оценил роль России и российских СМИ, в том числе агентства Sputnik, в освещении событий в регионе Африканского Рога.

Также в исследовании Россию назвали "увлеченным авантюристом" в регионе Африканского Рога. По мнению авторов исследования, государство не планирует вмешиваться в страны региона, но может попытаться подорвать там авторитет США.