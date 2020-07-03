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Американский институт оценил роль Sputnik в освещении событий в Африке
Американский институт внешнеполитических исследований (FPRI), занимающийся анализом политических проблем и вопросов безопасности, оценил роль России и... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T21:12
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353
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европарламент, медиавойны, sputnik, владимир путин, франция, сомали, сша, в мире

Американский институт оценил роль Sputnik в освещении событий в Африке

21:12 03.07.2020
869
© РИА Новости / Александр ГальперинСтудия информационного агентства и радио Sputnik
Студия информационного агентства и радио Sputnik
© РИА Новости / Александр Гальперин
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Американский институт внешнеполитических исследований (FPRI), занимающийся анализом политических проблем и вопросов безопасности, оценил роль России и российских СМИ, в том числе агентства Sputnik, в освещении событий в регионе Африканского Рога.
Говоря о роли российских СМИ, исследователи отметили, что агентство Sputnik и телеканал RT делают акцент на положительных новостях с Африканского континента, уделают внимание развитию в социальных сетях и использованию своих материалов местными СМИ. Это, по мнению аналитиков, усиливает влияние российской "информационной войны" против США.
Sputnik, как говорится в исследовании, всегда старается широко освещать число жертв в результате ударов США в Сомали в рамках их действий по борьбе с терроризмом и подвергает сомнению официальные данные правительства США о погибших.
Также в исследовании Россию назвали "увлеченным авантюристом" в регионе Африканского Рога. По мнению авторов исследования, государство не планирует вмешиваться в страны региона, но может попытаться подорвать там авторитет США.
Студия радио Sputnik
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Оксфордские эксперты отметили высокий отклик на Sputnik и RT в Европе
Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе названы Sputnik и RT. Президент России Владимир Путин, комментируя принятие данной резолюции, поздравил журналистов RT и Sputnik с результативной работой. При этом он отметил, что данный документ свидетельствует об очевидной деградации представлений о демократии в западном обществе. По словам Путина, он рассчитывает на торжество здравого смысла и надеется, что реальных ограничений для российских СМИ не будет.
Ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции, обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными.
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ЕвропарламентМедиавойныSputnikВладимир ПутинФранцияСомалиСШАВ мире
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