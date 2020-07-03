В Пензенской области умерли два пациента с коронавирусом

САРАТОВ, 3 июл - РИА Новости. Еще два пациента с Еще два пациента с коронавирусом скончались в Пензенской области - общее число жертв в регионе достигло 46, сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.

Всего в области лабораторно подтверждены 5193 случая заболевания коронавирусом. Ко 2 июля скончались 44 человека с COVID-19, включая гражданина Казахстана

"Зарегистрированы две смерти. Мужчина 1947 года рождения… Женщина 1974 года рождения. Причина смерти (у обоих) - коронавирусная инфекция, осложнение - пневмония", - написала Черемушкина в своем Telegram-канале.

Она уточнила, что у обоих в качестве сопутствующего заболевания было ожирение третьей степени, кроме того, у мужчины были диагностированы артериальная гипертензия, хроническая ишемическая болезнь сердца, атеросклеротическая болезнь сердца, атеросклероз аорты, почечных, подвздошных артерий.

По ее словам, пензенские врачи в пятницу выписали 21 пациента, вылечившегося от коронавируса, общее число выздоровевших возросло до 4910.