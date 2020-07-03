https://ria.ru/20200703/1573872022.html
В Пензенской области умерли два пациента с коронавирусом
Еще два пациента с коронавирусом скончались в Пензенской области - общее число жертв в регионе достигло 46, сообщила пресс-секретарь губернатора Дина... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T19:57
2020-07-03T19:57
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
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коронавирусы
здоровье - общество
пензенская область
казахстан
в мире
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пензенская область
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, пензенская область, казахстан, в мире
САРАТОВ, 3 июл - РИА Новости.
Еще два пациента с коронавирусом
скончались в Пензенской области
- общее число жертв в регионе достигло 46, сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.
Всего в области лабораторно подтверждены 5193 случая заболевания коронавирусом. Ко 2 июля скончались 44 человека с COVID-19, включая гражданина Казахстана
.
"Зарегистрированы две смерти. Мужчина 1947 года рождения… Женщина 1974 года рождения. Причина смерти (у обоих) - коронавирусная инфекция, осложнение - пневмония", - написала Черемушкина в своем Telegram-канале.
Она уточнила, что у обоих в качестве сопутствующего заболевания было ожирение третьей степени, кроме того, у мужчины были диагностированы артериальная гипертензия, хроническая ишемическая болезнь сердца, атеросклеротическая болезнь сердца, атеросклероз аорты, почечных, подвздошных артерий.
По ее словам, пензенские врачи в пятницу выписали 21 пациента, вылечившегося от коронавируса, общее число выздоровевших возросло до 4910.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.