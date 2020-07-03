Главы парламентов трех стран поздравили Володина с принятием поправок

"Председатели парламентов Армении, Белорусии и Казахстана поздравили Председателя Госдумы с одобрением поправок к Конституции. Отметили высокий процент одобрения и явки. Лично, конечно, руки не пожали, не обнялись, пока только по телефону", - написала Кашеварова в своём Telegram.