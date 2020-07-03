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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
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Главы парламентов трех стран поздравили Володина с принятием поправок
Главы парламентов Армении, Белоруссии и Казахстана поздравили председателя Госдумы Вячеслава Володина с одобрением поправок к конституции, сообщила советник... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T19:54
голосование по поправкам в конституцию
анастасия кашеварова
россия
конституция рф
госдума рф
вячеслав володин
белоруссия
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РИА Новости
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353
60
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анастасия кашеварова, россия, конституция рф, госдума рф, вячеслав володин, белоруссия, армения, казахстан, в мире

Главы парламентов трех стран поздравили Володина с принятием поправок

19:54 03.07.2020
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© РИА Новости / пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин во время совещания в режиме видеоконференции с председателем ЦБ РФ Эльвирой Набиуллиной
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин во время совещания в режиме видеоконференции с председателем ЦБ РФ Эльвирой Набиуллиной
© РИА Новости / пресс-служба Госдумы РФ
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Главы парламентов Армении, Белоруссии и Казахстана поздравили председателя Госдумы Вячеслава Володина с одобрением поправок к конституции, сообщила советник спикера Анастасия Кашеварова.
"Председатели парламентов Армении, Белорусии и Казахстана поздравили Председателя Госдумы с одобрением поправок к Конституции. Отметили высокий процент одобрения и явки. Лично, конечно, руки не пожали, не обнялись, пока только по телефону", - написала Кашеварова в своём Telegram.
Она отметила, что Володин со своей стороны поздравил спикера нижней палаты парламента Белоруссии Владимира Андрейченко с Днем независимости, своего коллегу из Казахстана Нурлана Нигматуллина с выздоровлением и приобретением антител к коронавирусу, а с председателем Национального собрания Армении Араратом Мирзояном Володин обсудил предстоящие совместные мероприятия.
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Голосование по поправкам в КонституциюАнастасия КашевароваРоссияКонституция РФГосдума РФВячеслав ВолодинБелоруссияАрменияКазахстанВ мире
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