Роспотребнадзор подготовил новые правила работы учреждений образования

МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Роспотребнадзор подготовил постановление по организации работы образовательных организаций и объектов социнфраструктуры для детей в условиях COVID-19, сообщает пресс-служба ведомства.
"Сегодня, 3 июля, на официальном сайте Роспотребнадзора опубликовано постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598 -20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что санитарные правила направлены на обеспечение безопасных условий деятельности организаций (индивидуальных предпринимателей), осуществляющих образовательную деятельность по реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ (за исключением образовательных организаций среднего профессионального и высшего образования), следует из релиза.
"В том числе адаптированных, осуществляющих присмотр и уход за детьми, социальных служб для детей, специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, спортивных организаций для детей, организаций (индивидуальных предпринимателей), осуществляющих организованное проведение временного досуга детей в помещениях (специально выделенных местах – детских комнатах)", - рассказали в пресс-службе.