Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200703/1573871351.html
Роспотребнадзор подготовил новые правила работы учреждений образования
Роспотребнадзор подготовил постановление по организации работы образовательных организаций и объектов социнфраструктуры для детей в условиях COVID-19, сообщает... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T19:45
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
распространение нового коронавируса
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/156115/66/1561156612_0:81:3072:1809_1400x0_80_0_0_fe93024a520438c15b5e31896bf2441f.jpg
https://ria.ru/20200703/1573871051.html
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/156115/66/1561156612_0:81:3072:1809_1400x0_80_0_0_fe93024a520438c15b5e31896bf2441f.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/156115/66/1561156612_122:0:2853:2048_1400x0_80_0_0_af2215a7ab5760edfe25a5760dea9fbb.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/156115/66/1561156612_591:0:2639:2048_1400x0_80_0_0_7410dd23c74b22ff0fdae89928c78b4f.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

Роспотребнадзор подготовил новые правила работы учреждений образования

19:45 03.07.2020
9850
© Depositphotos / Syda_ProductionsУрок в школе
Урок в школе
© Depositphotos / Syda_Productions
МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Роспотребнадзор подготовил постановление по организации работы образовательных организаций и объектов социнфраструктуры для детей в условиях COVID-19, сообщает пресс-служба ведомства.
"Сегодня, 3 июля, на официальном сайте Роспотребнадзора опубликовано постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598 -20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", - говорится в сообщении.
Новогодний праздник в детском саду
Вчера, 19:30Распространение нового коронавируса
В школах и детских садах запретили проводить массовые мероприятия
Отмечается, что санитарные правила направлены на обеспечение безопасных условий деятельности организаций (индивидуальных предпринимателей), осуществляющих образовательную деятельность по реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ (за исключением образовательных организаций среднего профессионального и высшего образования), следует из релиза.
"В том числе адаптированных, осуществляющих присмотр и уход за детьми, социальных служб для детей, специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, спортивных организаций для детей, организаций (индивидуальных предпринимателей), осуществляющих организованное проведение временного досуга детей в помещениях (специально выделенных местах – детских комнатах)", - рассказали в пресс-службе.
Коронавирусная инфекция COVID-19 у детей: о чем говорят цифры
27 апреля, 13:45Распространение нового коронавируса
COVID-19 у детей: о чем говорят цифры
501009
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
Рекомендуем
Машина скорой помощи
В десяти регионах выявили вспышки коронавируса в детских учреждениях
Журналистка Светлана Прокопьева
Прокурор запросила шесть лет для псковской журналистки Прокопьевой
Коронавирус
Загадочные помощники. Что защищает половину населения от коронавируса
Вирусологическая лаборатория Управления Роспотребнадзора по Владимирской области
В Роспотребнадзоре предупредили о риске новой пандемии свиного гриппа
Актер Михаил Ефремов
Эксперт оценил последствия отказа Ефремова признать вину в ДТП
Геннадий Хазанов
СМИ: Геннадий Хазанов попал в больницу
Продюсер Андрей Разин
Разин прокомментировал решение суда по иску Шатунова
Медик и пациент
Названы два главных фактора, ведущие к заболеванию COVID-19
Гарик Харламов
Харламов посмеялся над "истинной" причиной развода с Асмус
Звездное небо над тайгой в природном парке Ергаки в горах Западного Саяна в Красноярском крае
Жители Земли увидят парад планет
Актёр Михаил Ефремов во время избрания меры пресечения в Таганском суде Москвы
Адвокат рассказал, как защита Ефремова может доказать его невиновность
Английская писательница Джоан Роулинг
Фан-сайты о Гарри Поттере разрывают связи с Роулинг из-за скандала
Текст обновленной конституции РФ, подписанный членами рабочей группы по поправкам
Поправки в Конституцию России вступили в силу
Туристы наблюдают за дикими животными в национальном заповеднике Масаи-Мара в Кении
В Африке старинный поезд превратится в роскошный отель
Врач обходит пациентов в реанимации
Немецкий вирусолог пояснил, почему второй волны COVID-19 не будет
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:02В Мексике выявили более 6,7 тысячи случаев COVID за сутки
04:02Названы необычные средства от мозолей
04:01Набор для окрошки в Москве подорожал за год на 14%
03:51Премьер Японии распорядился оказать помощь при эвакуации из-за ливней
03:51Глава Group-IB назвал три главные киберугрозы на ближайшее десятилетие
03:31Эксперт рассказал, как не допустить "снежного кома" из кредитов
03:27СМИ: Геннадий Хазанов попал в больницу
03:23В Африке старинный поезд превратится в роскошный отель
03:19США направили два авианосца в Южно-Китайское море, сообщают СМИ
03:16В ЕС объяснили критерии открытия границ на фоне ситуации с COVID-19
03:13Эксперт призвал не искать политику в рекомендациях ЕС по открытию границ
03:09Россияне стали чаще ломать руки и ноги
03:05Раскрыты детали выхода космического туриста в открытый космос в 2023 году
03:03Источник: "Армату" протестировали в беспилотном режиме
02:58В России за сутки потушили 78 природных пожаров
02:50Разин прокомментировал решение суда по иску Шатунова
02:46Документы в избирком подали 16 претендентов на пост главы Камчатки
02:44Музеи, кино и театры могут открыться в Сан-Паулу в конце месяца
02:21СМИ: в Мексике в подводных пещерах нашли минеральные шахты древних людей
02:18Эксперт рассказал, почему нельзя удалить навсегда свой цифровой след
Лента новостейМолния