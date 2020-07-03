Эксперт прокомментировал выход США из ДРСМД

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. США своим выходом из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) развязали себе руки в отношении Китая и размещения ракет в Азии, считает заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, член РСМД (Российского совета по международным делам) Дмитрий Суслов.

Ранее заместитель министра обороны РФ Александр Фомин заявил, что Россия не рассматривает деятельность Китая в ракетной сфере как угрозу безопасности и причину для разрушения ДРСМД. Также, по словам замминистра, заявления бывшего советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона о повышении угрозы со стороны Китая являются банальным передергиванием фактов.

"Я согласен и с тем, что США вышли из ДРСМД из-за китайского фактора, но при этом и с тем, что непосредственно Китай непосредственно США ракетами средней и меньшей дальности не угрожал, потому что такие ракеты просто не долетают из Китая до американской территории", - сказал Суслов РИА Новости.

По его словам, поскольку США проводят в отношении Китая политику жесткого сдерживания, в том числе опираясь на военный фактор, и рассматривают Китай как стратегического противника, для них неприемлемы самоограничения по какому-либо вопросу в случае, если под это же ограничение не подпадает Китай, вне зависимости от того, представляет ли это непосредственную угрозу США или нет. "Также США стремились развязать себе руки по ракетам средней и меньшей дальности наземного базирования для того, чтобы усилить давление и на Китай, и на Россию - здесь фактор конфронтации США с Россией тоже имел место", - добавил эксперт.

Присутствие США в Азии

"Хотя Китай не представлял и не представляет непосредственную угрозу для США в связи с тем, что он не участвовал в ДРСМД, при этом китайский арсенал ракет средней и меньшей дальности, конечно, создаёт опасность для американского военного присутствия в непосредственной близости от Китая, в Азии", - отметил Суслов. Он пояснил, что США, конечно, хотели бы компенсировать это отставание и получить возможность разместить в Азии собственные ракеты, которые бы угрожали Китаю, компенсируя его перевес в данной сфере в регионе.

Вероятность размещения ракет средней и меньшей дальности в Азии будут зависеть от дальнейшей динамики американо-китайских отношений и американских отношений с азиатскими союзниками - в первую очередь, с Японией Австралией , которые рассматриваются как потенциальные места для размещения данных ракет, полагает эксперт.

"В случае если они будут размещены, в чем я сомневаюсь, в кратко- и среднесрочной перспективе, то это резко обострит военно-политическую обстановку в Азии и приведёт к дальнейшему витку гонки вооружений", - сказал Суслов. По его словам, такие же последствия может иметь размещение в Европе

Дальнейшие перспективы

"Реальная перспектива подобного размещения пока мне представляется гипотетической, потому что американские союзники, на территории которых подобные системы в теории могли бы размещаться, прекрасно понимают, что они становятся первоочередными мишенями и что в данном случае и Россия, и Китай существенно скорректируют свои ядерные доктрины", - отметил Суслов. Он напомнил, что Россия уже в недавно опубликованном документе о ядерной стратегии отметила, что будет рассматривать баллистические ракеты и их запуск как фактор, который может привести к применению Россией ядерного оружия.

По его словам, европейские, и азиатские страны понимают, что могут стать мишенями для первого ядерного удара со стороны России и Китая, если разместят американские ракеты. Если США разместят в Азии ракеты средней и меньшей дальности наземного базирования, то Китай может отказаться от принципа неприменения ядерного оружия первым, сказал эксперт.

"Вероятность размещения этих ракет в реальности не очень высока, но в любом случае США поставили политическую галочку и развязали себе руки, сняв с себя ограничение, которое не ограничивает Китай, рассматриваемый ими как главный стратегический противник", - заключил он.