https://ria.ru/20200703/1573870543.html
Более 10 тысяч подмосковных школьников сдали ЕГЭ
Сегодня школьники в Подмосковье сдали ЕГЭ по предмету на выбор — литературе, географии, информатике и ИКТ. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T19:20
2020-07-03T19:20
новости подмосковья
единый государственный экзамен (егэ)
московская область (подмосковье)
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московская область (подмосковье)
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
единый государственный экзамен (егэ), московская область (подмосковье)
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости.
Сегодня школьники в Подмосковье сдали ЕГЭ по предмету на выбор — литературе, географии, информатике и ИКТ. Об этом сообщил телеканал "360"
со ссылкой на министра образования Московской области Ирину Каклюгину.
Все испытания прошли в штатном режиме, без нарушений", — заявила она.
Экзамены проводились в 186 пунктах. Процедура прошла по плану во всех пунктах сдачи, отметила Каклюгина, благодаря предварительным мероприятиям, которые проводились накануне без присутствия выпускников.
Все ученики с пониманием отнеслись к требованиям безопасности, соблюдали правила. Министр образования сказала отдельное спасибо работникам пунктов проведения ЕГЭ: организаторы следили за соблюдением безопасной социальной дистанции и измеряли экзаменуемым температуру.
Результаты первого экзамена ребята узнают не позднее 17 июля.
Основной период ЕГЭ стартовал 3 июля. Самый масштабный экзамен пройдет 6 и 7 июля – в эти дни свыше 36 тысяч школьников будут сдавать русский язык. Это самый массовый экзамен, поэтому его будут проводить в течение двух дней с целью соблюдения мер эпидемиологической безопасности.