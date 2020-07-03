Более 10 тысяч подмосковных школьников сдали ЕГЭ

Учительница вскрывает конверт с диском, в котором содержатся задания для ЕГЭ

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Сегодня школьники в Подмосковье сдали ЕГЭ по предмету на выбор — литературе, географии, информатике и ИКТ. Об этом сообщил телеканал Сегодня школьники в Подмосковье сдали ЕГЭ по предмету на выбор — литературе, географии, информатике и ИКТ. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на министра образования Московской области Ирину Каклюгину.

Все испытания прошли в штатном режиме, без нарушений", — заявила она.

Экзамены проводились в 186 пунктах. Процедура прошла по плану во всех пунктах сдачи, отметила Каклюгина, благодаря предварительным мероприятиям, которые проводились накануне без присутствия выпускников.

Все ученики с пониманием отнеслись к требованиям безопасности, соблюдали правила. Министр образования сказала отдельное спасибо работникам пунктов проведения ЕГЭ: организаторы следили за соблюдением безопасной социальной дистанции и измеряли экзаменуемым температуру.

Результаты первого экзамена ребята узнают не позднее 17 июля.