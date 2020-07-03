Московские медики отправились в Туву для помощи в борьбе с COVID-19

Врач делает УЗИ пациентке в госпитале для лечения зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19, созданного на базе ЦИТО им. Н. Н. Приорова

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Десять медиков из Десять медиков из Москвы отправились в Туву, чтобы оказать помощь местным специалистам в лечении пациентов с COVID-19, сообщается на сайте департамента здравоохранения столицы.

"Десять столичных медиков отправились в Республику Тыву , чтобы оказать помощь местным специалистам в лечении пациентов с COVID-19. Мультидисциплинарную медицинскую бригаду возглавляет хирург Константин Покровский, заместитель главного врача по филиалу для лечения коронавирусной инфекции ГКБ №67 имени Ворохобова", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в состав бригады вошли пульмонолог, инфекционист, анестезиологи-реаниматологи, медицинские сестры-анестезисты и врач-рентгенолог.

"Это врачи ведущих столичных стационаров, имеющие большой опыт в лечении пациентов с коронавирусом... Медицинские бригады укомплектованы всем необходимым для начала работы, включая средства индивидуальной защиты", - добавили в департаменте.

Также в ближайшее время в Туву будет направлен медицинский груз, включающий в себя мобильный компьютерный томограф, специализированные кровати, пульсоксиметры, оборудование для неинвазивной вентиляции легких, концентраторы и увлажнители кислорода.

Врачи оценят обстановку в регионе и окажут консультативно-диагностическую поддержку медикам местных больниц. Бригады будут посещать COVID-стационары, помогать в перепрофилировании клиник, осматривать пациентов, проводить обучающие семинары для врачей различных специальностей.

Ранее по поручению мэра Москвы для помощи в борьбе с коронавирусом бригады врачей были направлены в Северную Осетию, Ингушетию, Дагестан, Забайкальский край , во Владимир Псков , на Камчатку, в Ханты-Мансийск , а также в Ямало-Ненецкий автономный округ.