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Московские медики отправились в Туву для помощи в борьбе с COVID-19
Десять медиков из Москвы отправились в Туву, чтобы оказать помощь местным специалистам в лечении пациентов с COVID-19, сообщается на сайте департамента... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T18:58
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, москва, забайкальский край, ханты-мансийск, республика тыва, общество

Московские медики отправились в Туву для помощи в борьбе с COVID-19

18:58 03.07.2020
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© РИА Новости . Владимир АстапковичВрач делает УЗИ пациентке в госпитале для лечения зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19, созданного на базе ЦИТО им. Н. Н. Приорова
Врач делает УЗИ пациентке в госпитале для лечения зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19, созданного на базе ЦИТО им. Н. Н. Приорова
© РИА Новости . Владимир Астапкович
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Десять медиков из Москвы отправились в Туву, чтобы оказать помощь местным специалистам в лечении пациентов с COVID-19, сообщается на сайте департамента здравоохранения столицы.
"Десять столичных медиков отправились в Республику Тыву, чтобы оказать помощь местным специалистам в лечении пациентов с COVID-19. Мультидисциплинарную медицинскую бригаду возглавляет хирург Константин Покровский, заместитель главного врача по филиалу для лечения коронавирусной инфекции ГКБ №67 имени Ворохобова", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в состав бригады вошли пульмонолог, инфекционист, анестезиологи-реаниматологи, медицинские сестры-анестезисты и врач-рентгенолог.
"Это врачи ведущих столичных стационаров, имеющие большой опыт в лечении пациентов с коронавирусом... Медицинские бригады укомплектованы всем необходимым для начала работы, включая средства индивидуальной защиты", - добавили в департаменте.
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Также в ближайшее время в Туву будет направлен медицинский груз, включающий в себя мобильный компьютерный томограф, специализированные кровати, пульсоксиметры, оборудование для неинвазивной вентиляции легких, концентраторы и увлажнители кислорода.
Врачи оценят обстановку в регионе и окажут консультативно-диагностическую поддержку медикам местных больниц. Бригады будут посещать COVID-стационары, помогать в перепрофилировании клиник, осматривать пациентов, проводить обучающие семинары для врачей различных специальностей.
Ранее по поручению мэра Москвы для помощи в борьбе с коронавирусом бригады врачей были направлены в Северную Осетию, Ингушетию, Дагестан, Забайкальский край, во Владимир и Псков, на Камчатку, в Ханты-Мансийск, а также в Ямало-Ненецкий автономный округ.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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