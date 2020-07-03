https://ria.ru/20200703/1573869624.html
Московские медики отправились в Туву для помощи в борьбе с COVID-19
Десять медиков из Москвы отправились в Туву, чтобы оказать помощь местным специалистам в лечении пациентов с COVID-19, сообщается на сайте департамента... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T18:58
2020-07-03T18:58
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/1c/1573577508_481:0:3238:1551_1400x0_80_0_0_4d6a38c0c8c8ab73fe3f6fc645b4b219.jpg
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости.
Десять медиков из Москвы
отправились в Туву, чтобы оказать помощь местным специалистам в лечении пациентов с COVID-19, сообщается на сайте департамента здравоохранения столицы.
"Десять столичных медиков отправились в Республику Тыву
, чтобы оказать помощь местным специалистам в лечении пациентов с COVID-19. Мультидисциплинарную медицинскую бригаду возглавляет хирург Константин Покровский, заместитель главного врача по филиалу для лечения коронавирусной инфекции ГКБ №67 имени Ворохобова", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в состав бригады вошли пульмонолог, инфекционист, анестезиологи-реаниматологи, медицинские сестры-анестезисты и врач-рентгенолог.
"Это врачи ведущих столичных стационаров, имеющие большой опыт в лечении пациентов с коронавирусом... Медицинские бригады укомплектованы всем необходимым для начала работы, включая средства индивидуальной защиты", - добавили в департаменте.
Также в ближайшее время в Туву будет направлен медицинский груз, включающий в себя мобильный компьютерный томограф, специализированные кровати, пульсоксиметры, оборудование для неинвазивной вентиляции легких, концентраторы и увлажнители кислорода.
Врачи оценят обстановку в регионе и окажут консультативно-диагностическую поддержку медикам местных больниц. Бригады будут посещать COVID-стационары, помогать в перепрофилировании клиник, осматривать пациентов, проводить обучающие семинары для врачей различных специальностей.
Ранее по поручению мэра Москвы для помощи в борьбе с коронавирусом бригады врачей были направлены в Северную Осетию, Ингушетию, Дагестан, Забайкальский край
, во Владимир
и Псков
, на Камчатку, в Ханты-Мансийск
, а также в Ямало-Ненецкий автономный округ.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.