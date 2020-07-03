https://ria.ru/20200703/1573869442.html
В Совфеде подготовят проект о распространении электронного голосования
В Совете Федерации разработают законопроекты, распространяющие возможность электронного голосования на выборах президента РФ, Госдумы и в регионах, сообщил РИА... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T18:55
2020-07-03T18:55
андрей клишас
совет федерации рф
госдума рф
политика
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https://ria.ru/20200702/1573809688.html
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РИА Новости
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
андрей клишас, совет федерации рф, госдума рф, политика