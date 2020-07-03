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В Совфеде подготовят проект о распространении электронного голосования
В Совете Федерации разработают законопроекты, распространяющие возможность электронного голосования на выборах президента РФ, Госдумы и в регионах, сообщил РИА... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T18:55
андрей клишас
совет федерации рф
госдума рф
политика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/0d/1564673541_0:58:3056:1777_1400x0_80_0_0_0b8a4683ba7561b960286169c259f04c.jpg
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РИА Новости
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60
андрей клишас, совет федерации рф, госдума рф, политика

В Совфеде подготовят проект о распространении электронного голосования

18:55 03.07.2020
160
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкАндрей Клишас
Андрей Клишас
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Андрей Клишас. Архивное фото
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. В Совете Федерации разработают законопроекты, распространяющие возможность электронного голосования на выборах президента РФ, Госдумы и в регионах, сообщил РИА Новости председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас.
"Подготовим (такие законопроекты). Возможность электронного голосования должна быть на всех выборах", - сказал он.
Система электронного голосования по внесению поправок в Конституцию РФ
2 июля, 17:58Голосование по поправкам в Конституцию
Эксперты высоко оценили электронное голосование по Конституции
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Андрей КлишасСовет Федерации РФГосдума РФПолитика
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