Ростехнадзор оценил ситуацию с аварийностью на объектах "Норникеля"

Сотрудники МЧС РФ во время ликвидации последствий розлива нефтепродуктов из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Ситуация с показателями аварийности на объектах Ситуация с показателями аварийности на объектах "Норникеля" тревожная, ее игнорирование может привести к печальным последствиям, целый ряд серьезных проблем требует принятия комплексных мер со стороны руководства, говорится в пресс-релизе Ростехнадзора

"В целом ситуация с показателями аварийности и травматизма охарактеризована как тревожная. Подчеркнуто наличие целого ряда серьезных проблем, требующих принятия комплексных мер со стороны руководящего состава предприятий, игнорирование которых, по мнению докладчиков, может привести к еще более печальным последствиям, чем авария на ТЭЦ-3", - говорится в сообщении ведомства по итогам совещания руководителей Ростехнадзора и "Норильского никеля".

Отмечается, что на совещании были представлены доклады, основанные на анализе проверок за последние несколько лет, а также внеплановой проверки, проведённой Ростехнадзором после аварии с разливом топлива в Норильске

Как сообщает Ростехнадзор, первый вице-президент – операционный директор "Норникеля" Сергей Дяченко высказал готовность детально разобраться со всеми примерами, представленными в докладах, и сделать соответствующие выводы, включая исправление нарушений и предотвращение подобных фактов в будущем.

В свою очередь заместитель руководителя Ростехнадзора Александр Трембицкий указал на то, что работы по исправлению нарушений будет недостаточно, и необходима разработка детального плана действий по исправлению ситуации. Предложение было поддержано главой Ростехнадзора Алексеем Алёшиным, поручившим оценить на предмет достаточности меры от "Норникеля". Кроме того, Алёшин предложил в обязательном порядке дополнить план мероприятиями, связанными с внедрением цифровых проектов Ростехнадзора – системы дистанционного контроля и приложения "Электронный инспектор", направленных на прогнозирование рисков возникновения аварий.

"Мы собрались не для того, чтобы спланировать то, как мы будем действовать в будущем. Проблемы нужно решать здесь и сейчас, откладывать ничего нельзя, нужны конкретные практические предложения, которые могут быть реализованы в кратчайшие сроки", - подчеркнул Алёшин. "Готовность "Норильского никеля" кардинально пересмотреть подходы к организации обеспечения промышленной безопасности мы приветствуем, необходимы действия", - сказал глава Ростехнадзора, слова которого приводятся в сообщении.