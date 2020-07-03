Ростехнадзор оценил ситуацию с аварийностью на объектах "Норникеля"

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Ситуация с показателями аварийности на объектах "Норникеля" тревожная, ее игнорирование может привести к печальным последствиям, целый ряд серьезных проблем требует принятия комплексных мер со стороны руководства, говорится в пресс-релизе Ростехнадзора.
"В целом ситуация с показателями аварийности и травматизма охарактеризована как тревожная. Подчеркнуто наличие целого ряда серьезных проблем, требующих принятия комплексных мер со стороны руководящего состава предприятий, игнорирование которых, по мнению докладчиков, может привести к еще более печальным последствиям, чем авария на ТЭЦ-3", - говорится в сообщении ведомства по итогам совещания руководителей Ростехнадзора и "Норильского никеля".
Отмечается, что на совещании были представлены доклады, основанные на анализе проверок за последние несколько лет, а также внеплановой проверки, проведённой Ростехнадзором после аварии с разливом топлива в Норильске.
Как сообщает Ростехнадзор, первый вице-президент – операционный директор "Норникеля" Сергей Дяченко высказал готовность детально разобраться со всеми примерами, представленными в докладах, и сделать соответствующие выводы, включая исправление нарушений и предотвращение подобных фактов в будущем.
В свою очередь заместитель руководителя Ростехнадзора Александр Трембицкий указал на то, что работы по исправлению нарушений будет недостаточно, и необходима разработка детального плана действий по исправлению ситуации. Предложение было поддержано главой Ростехнадзора Алексеем Алёшиным, поручившим оценить на предмет достаточности меры от "Норникеля". Кроме того, Алёшин предложил в обязательном порядке дополнить план мероприятиями, связанными с внедрением цифровых проектов Ростехнадзора – системы дистанционного контроля и приложения "Электронный инспектор", направленных на прогнозирование рисков возникновения аварий.
"Мы собрались не для того, чтобы спланировать то, как мы будем действовать в будущем. Проблемы нужно решать здесь и сейчас, откладывать ничего нельзя, нужны конкретные практические предложения, которые могут быть реализованы в кратчайшие сроки", - подчеркнул Алёшин. "Готовность "Норильского никеля" кардинально пересмотреть подходы к организации обеспечения промышленной безопасности мы приветствуем, необходимы действия", - сказал глава Ростехнадзора, слова которого приводятся в сообщении.
Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит АО "НТЭК", входящему в группу "Норильский никель") в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, произошло ЧП с утечкой около 21 тысячи тонн топлива. "Норникель" считает основной причиной аварии потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными цистернами. На территории Красноярского края был введен режим ЧС федерального уровня. МЧС сообщило о локализации разлившегося топлива. Было возбуждено уголовное дело по ряду статей УК РФ.
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