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Экс-полковника Захарченко перевели в мордовскую колонию
Экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко перевели из спецблока 99/1 "Матросской тишины" обратно в мордовскую колонию, сообщил РИА Новости адвокат Александр... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T18:52
дело полковника захарченко
дмитрий захарченко
дмитрий горбатенко
матросская тишина
москва
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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РИА Новости
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дело полковника захарченко, дмитрий захарченко, дмитрий горбатенко, матросская тишина, москва, происшествия

Экс-полковника Захарченко перевели в мордовскую колонию

18:52 03.07.2020
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкДмитрий Захарченко
Дмитрий Захарченко
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Дмитрий Захарченко. Архивное фото
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко перевели из спецблока 99/1 "Матросской тишины" обратно в мордовскую колонию, сообщил РИА Новости адвокат Александр Горбатенко.
"У него истек предельный срок пребывания в изоляторе без избрания меры пресечения", - сказал Горбатенко.
Ранее Захарченко доставили в СИЗО "Матросская тишина" в Москве из мордовской колонии, где он отбывает срок, чтобы ознакомить с новым уголовным делом о взятках.
Захарченко, курировавший борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе, был задержан 9 сентября 2016 года, ему вменили несколько эпизодов взяточничества. Огромный резонанс дело получило после того, как СМИ стало известно об обнаружении в квартире сестры полковника склада с почти 9 миллиардами рублей в разной валюте. Происхождение этих денег борец с коррупцией объяснить не смог, сейчас они изъяты в государственную казну. Захарченко получил 12,5 лет колонии, в середине ноября из столичного СИЗО он отправился отбывать наказание в мордовскую колонию №5. Это учреждение занимается перевоспитанием бывших сотрудников МВД и прокуратуры, условия в нем высоко оцениваются правозащитниками.
Дмитрий Захарченко
22 мая, 16:35
Адвокат посетил экс-полковника Захарченко в СИЗО
2103310
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Дело полковника ЗахарченкоДмитрий ЗахарченкоДмитрий ГорбатенкоМатросская тишинаМоскваПроисшествия
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