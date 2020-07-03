Экс-полковника Захарченко перевели в мордовскую колонию

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко перевели из спецблока 99/1 "Матросской тишины" обратно в мордовскую колонию, сообщил РИА Новости адвокат Александр Горбатенко.
"У него истек предельный срок пребывания в изоляторе без избрания меры пресечения", - сказал Горбатенко.
Ранее Захарченко доставили в СИЗО "Матросская тишина" в Москве из мордовской колонии, где он отбывает срок, чтобы ознакомить с новым уголовным делом о взятках.
Захарченко, курировавший борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе, был задержан 9 сентября 2016 года, ему вменили несколько эпизодов взяточничества. Огромный резонанс дело получило после того, как СМИ стало известно об обнаружении в квартире сестры полковника склада с почти 9 миллиардами рублей в разной валюте. Происхождение этих денег борец с коррупцией объяснить не смог, сейчас они изъяты в государственную казну. Захарченко получил 12,5 лет колонии, в середине ноября из столичного СИЗО он отправился отбывать наказание в мордовскую колонию №5. Это учреждение занимается перевоспитанием бывших сотрудников МВД и прокуратуры, условия в нем высоко оцениваются правозащитниками.
22 мая, 16:35Адвокат посетил экс-полковника Захарченко в СИЗО