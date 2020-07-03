В Карабахе число заразившихся коронавирусом достигло 129

"За сутки коронавирус выявлен у четырех человек. В целом в Арцахе (самоназвание Карабаха) COVID-19 подтвержден у 129 граждан. Выздоровел 101 пациент", - говорится в сообщении на странице ведомства в Facebook. Отмечается, что изолированы 85 жителей, проведены 2014 тестов.