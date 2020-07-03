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Росприроднадзор обнаружил загрязнение четырех водных объектов в Норильске
Специалисты Росприроднадзора обнаружили загрязнение нефтепродуктами из-за ЧП на ТЭЦ-3 в Норильске рек Амбарная, Далдыкан, Пясина, а также озера Пясино,... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T18:36
разлив дизельного топлива в норильске
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
красноярский край
норильск
происшествия
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разлив дизельного топлива в норильске, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), красноярский край, норильск, происшествия

Росприроднадзор обнаружил загрязнение четырех водных объектов в Норильске

18:36 03.07.2020
152
© Пресс-служба МЧС по Красноярскому краю / Перейти в фотобанкМесто разлива дизельного топлива из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском
Место разлива дизельного топлива из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском
© Пресс-служба МЧС по Красноярскому краю
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Специалисты Росприроднадзора обнаружили загрязнение нефтепродуктами из-за ЧП на ТЭЦ-3 в Норильске рек Амбарная, Далдыкан, Пясина, а также озера Пясино, говорится в заключении природоохранного ведомства.
Росприроднадзор завершил проверку компании "НТЭК" в Норильске, на площадке которой произошла утечка более 20 тонн нефтепродуктов в окружающую среду.
"Компания допустила загрязнение водных объектов (реки Далдыкан, Амбарная, Пясина, озеро Пясино) нефтепродуктами вследствие разгерметизации резервуара № 5 (хранилище нефтепродуктов на ТЭЦ-3 - ред.) а также загрязнение и порчу земли и почвы", - говорится в заключении.
Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит АО "НТЭК", входящему в группу "Норильский никель") в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, произошло ЧП с утечкой около 21 тысячи тонн топлива. "Норникель" считает основной причиной аварии потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными цистернами. На территории Красноярского края был введен режим ЧС федерального уровня. МЧС сообщило о локализации разлившегося топлива. Было возбуждено уголовное дело по ряду статей УК РФ.
ЧС федерального масштаба: разлив топлива в Норильске
© РИА Новости / Пресс-служба "Норникеля" / Перейти в фотобанк

Из аварийной цистерны вылилось более 20 тысяч тонн дизельного топлива, часть его попала в местный ручей и речку Амбарную.

Сотрудники Морской спасательной службы проводят работы по ликвидации нефтяного пятна в устье реки Амбарная
1 из 11

Из аварийной цистерны вылилось более 20 тысяч тонн дизельного топлива, часть его попала в местный ручей и речку Амбарную.

© РИА Новости / Пресс-служба "Норникеля"
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Пресс-служба "Норникеля" / Перейти в фотобанк

Площадь загрязнения составила 180 тысяч квадратных метров.

Сотрудники Морской спасательной службы проводят работы по ликвидации нефтяного пятна в устье реки Амбарная
2 из 11

Площадь загрязнения составила 180 тысяч квадратных метров.

© РИА Новости / Пресс-служба "Норникеля"
Перейти в фотобанк
© Пресс-служба "Норникеля" / Перейти в фотобанк

По предварительным данным, причиной ЧП могло стать потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под цистернами.

Сотрудники Морской спасательной службы проводят работы по ликвидации нефтяного пятна в устье реки Амбарная
3 из 11

По предварительным данным, причиной ЧП могло стать потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под цистернами.

© Пресс-служба "Норникеля"
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Пресс-служба "Норникеля" / Перейти в фотобанк

В Красноярском крае ввели режим ЧС федерального уровня.

Разлив дизтоплива на ТЭЦ в Норильске
4 из 11

В Красноярском крае ввели режим ЧС федерального уровня.

© РИА Новости / Пресс-служба "Норникеля"
Перейти в фотобанк

Авария произошла 29 мая, однако местные чиновники сообщили о случившемся в МЧС лишь через два дня.

Место разлива топлива в Норильске
5 из 11

Авария произошла 29 мая, однако местные чиновники сообщили о случившемся в МЧС лишь через два дня.

© РИА Новости / Пресс-служба "Норникеля" / Перейти в фотобанк

Из-за несвоевременного информирования об аварии СК возбудил дело о халатности.

Сотрудники компании Норникель на территории на ТЭЦ-3 в Норильске
6 из 11

Из-за несвоевременного информирования об аварии СК возбудил дело о халатности.

© РИА Новости / Пресс-служба "Норникеля"
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© РИА Новости / Пресс-служба "Норникеля" / Перейти в фотобанк

Ранее следователи завели еще три уголовных дела: о порче земли, нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ и загрязнении вод.

Сотрудники Морской спасательной службы проводят работы по ликвидации нефтяного пятна в устье реки Амбарная
7 из 11

Ранее следователи завели еще три уголовных дела: о порче земли, нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ и загрязнении вод.

© РИА Новости / Пресс-служба "Норникеля"
Перейти в фотобанк
© Пресс-служба "Норникеля" / Перейти в фотобанк

На месте аварии работают оперативная группа МЧС из 190 человек и 35 единиц техники. Им на помощь отправили еще 100 сотрудников Сибирского спасательного центра.

Сотрудники Морской спасательной службы проводят работы по ликвидации нефтяного пятна в устье реки Амбарная
8 из 11

На месте аварии работают оперативная группа МЧС из 190 человек и 35 единиц техники. Им на помощь отправили еще 100 сотрудников Сибирского спасательного центра.

© Пресс-служба "Норникеля"
Перейти в фотобанк
© Фото : МЧС РФ / Перейти в фотобанк

Для уточнения обстановки и объема разлива нефтепродуктов привлекли авиацию.

Сотрудники и техника из состава аэромобильной группировки Сибирского спасательного центра МЧС России в Новосибирской области перед отправкой в Норильск
9 из 11

Для уточнения обстановки и объема разлива нефтепродуктов привлекли авиацию.

© Фото : МЧС РФ
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© РИА Новости / МЧС РФ / Перейти в фотобанк

Глава МЧС Евгений Зиничев заявил, что ведомство нашло способ ликвидировать последствия аварии в Норильске.

Сотрудники и техника МЧС России перед отправкой в Норильск для ликвидации последствий ЧС
10 из 11

Глава МЧС Евгений Зиничев заявил, что ведомство нашло способ ликвидировать последствия аварии в Норильске.

© РИА Новости / МЧС РФ
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© Фото : МЧС РФ / Перейти в фотобанк

В Росприроднадзоре добавили, что никакого сжигания как способа утилизации разлившегося топлива не будет.

Ликвидация ЧС в связи с разливом нефтепродуктов в Норильске
11 из 11

В Росприроднадзоре добавили, что никакого сжигания как способа утилизации разлившегося топлива не будет.

© Фото : МЧС РФ
Перейти в фотобанк
1 из 11

Из аварийной цистерны вылилось более 20 тысяч тонн дизельного топлива, часть его попала в местный ручей и речку Амбарную.

© РИА Новости / Пресс-служба "Норникеля"
Перейти в фотобанк
2 из 11

Площадь загрязнения составила 180 тысяч квадратных метров.

© РИА Новости / Пресс-служба "Норникеля"
Перейти в фотобанк
3 из 11

По предварительным данным, причиной ЧП могло стать потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под цистернами.

© Пресс-служба "Норникеля"
Перейти в фотобанк
4 из 11

В Красноярском крае ввели режим ЧС федерального уровня.

© РИА Новости / Пресс-служба "Норникеля"
Перейти в фотобанк
5 из 11

Авария произошла 29 мая, однако местные чиновники сообщили о случившемся в МЧС лишь через два дня.

6 из 11

Из-за несвоевременного информирования об аварии СК возбудил дело о халатности.

© РИА Новости / Пресс-служба "Норникеля"
Перейти в фотобанк
7 из 11

Ранее следователи завели еще три уголовных дела: о порче земли, нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ и загрязнении вод.

© РИА Новости / Пресс-служба "Норникеля"
Перейти в фотобанк
8 из 11

На месте аварии работают оперативная группа МЧС из 190 человек и 35 единиц техники. Им на помощь отправили еще 100 сотрудников Сибирского спасательного центра.

© Пресс-служба "Норникеля"
Перейти в фотобанк
9 из 11

Для уточнения обстановки и объема разлива нефтепродуктов привлекли авиацию.

© Фото : МЧС РФ
Перейти в фотобанк
10 из 11

Глава МЧС Евгений Зиничев заявил, что ведомство нашло способ ликвидировать последствия аварии в Норильске.

© РИА Новости / МЧС РФ
Перейти в фотобанк
11 из 11

В Росприроднадзоре добавили, что никакого сжигания как способа утилизации разлившегося топлива не будет.

© Фото : МЧС РФ
Перейти в фотобанк
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Разлив дизельного топлива в НорильскеФедеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Красноярский крайНорильскПроисшествия
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