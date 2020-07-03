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В Полтаве в офис партии "Оппозиционная платформа" бросили гранату
Неизвестный в маске бросил гранату в окно офиса партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" в Полтаве, заявил в пятницу депутат Верховной рады Украины от... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T18:28
ситуация на украине
илья кива
правый сектор
верховная рада украины
полтава
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
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РИА Новости
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60
ситуация на украине, илья кива, правый сектор, верховная рада украины, полтава, харьков, краматорск, в мире

В Полтаве в офис партии "Оппозиционная платформа" бросили гранату

18:28 03.07.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкСотрудники Украинской полиции в Киеве
Сотрудники Украинской полиции в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Неизвестный в маске бросил гранату в окно офиса партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" в Полтаве, заявил в пятницу депутат Верховной рады Украины от политсилы Илья Кива.
"Только что в офис партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" была брошена граната. Секретарь офиса чудом осталась жива. Подбежал человек в маске, офис на первом этаже, и в открытое окно кинул гранату. Еще полиция об этом ничего не знает. Сейчас мы будем связываться", - заявил Кива в эфире телеканала NewsOne.
По его словам, в момент взрыва секретарь находилась в другом помещении офиса и только этому не пострадала.
"В нашей стране существуют террористы, которые называют себя "Национальным корпусом" (организация создана на базе нацбатальона "Азов", против которого в России возбуждено уголовное дело – ред.), "Национальными дружинами", которые убивают людей, которые несут угрозу обществу, которые расправляются и казнят украинцев на наших улицах", - добавил депутат.
Харьковское издание "057.ua" 26 июня сообщило, что члены партий "Национальный корпус", "Правый сектор"* и представители праворадикальной организации "Фрайкора" провели митинг около офиса "Оппозиционной платформы – За жизнь" в Харькове. Они обклеили здание наклейками с надписью: "Украина или смерть" и сожгли флаг России. В понедельник было совершено нападение на приемную политсилы в Краматорске, а во вторник в Киеве.

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Ситуация на УкраинеИлья КиваПравый секторВерховная Рада УкраиныПолтаваХарьковКраматорскВ мире
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