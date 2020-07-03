В Полтаве в офис партии "Оппозиционная платформа" бросили гранату

МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Неизвестный в маске бросил гранату в окно офиса партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" в Полтаве, заявил в пятницу депутат Верховной рады Украины от политсилы Илья Кива.
"Только что в офис партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" была брошена граната. Секретарь офиса чудом осталась жива. Подбежал человек в маске, офис на первом этаже, и в открытое окно кинул гранату. Еще полиция об этом ничего не знает. Сейчас мы будем связываться", - заявил Кива в эфире телеканала NewsOne.
По его словам, в момент взрыва секретарь находилась в другом помещении офиса и только этому не пострадала.
"В нашей стране существуют террористы, которые называют себя "Национальным корпусом" (организация создана на базе нацбатальона "Азов", против которого в России возбуждено уголовное дело – ред.), "Национальными дружинами", которые убивают людей, которые несут угрозу обществу, которые расправляются и казнят украинцев на наших улицах", - добавил депутат.
Харьковское издание "057.ua" 26 июня сообщило, что члены партий "Национальный корпус", "Правый сектор"* и представители праворадикальной организации "Фрайкора" провели митинг около офиса "Оппозиционной платформы – За жизнь" в Харькове. Они обклеили здание наклейками с надписью: "Украина или смерть" и сожгли флаг России. В понедельник было совершено нападение на приемную политсилы в Краматорске, а во вторник в Киеве.
*Запрещенная в России экстремистская организация
*Запрещенная в России экстремистская организация