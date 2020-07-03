В Полтаве в офис партии "Оппозиционная платформа" бросили гранату

По его словам, в момент взрыва секретарь находилась в другом помещении офиса и только этому не пострадала.

"В нашей стране существуют террористы, которые называют себя "Национальным корпусом" (организация создана на базе нацбатальона "Азов", против которого в России возбуждено уголовное дело – ред.), "Национальными дружинами", которые убивают людей, которые несут угрозу обществу, которые расправляются и казнят украинцев на наших улицах", - добавил депутат.