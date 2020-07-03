https://ria.ru/20200703/1573868055.html
Гонконг может принять ответные меры на введение санкций США против Китая
Власти Гонконга при необходимости могут принять контрмеры в ответ на введение санкций США в отношении Китая в связи с принятием в стране закона об обеспечении... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T18:28
2020-07-03T18:28
дональд трамп
си цзиньпин
всекитайское собрание народных представителей
гонконг
китай
сша
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дональд трамп, си цзиньпин, всекитайское собрание народных представителей, гонконг, китай, сша, в мире
ПЕКИН, 3 июл - РИА Новости.
Власти Гонконга
при необходимости могут принять контрмеры в ответ на введение санкций США
в отношении Китая
в связи с принятием в стране закона об обеспечении национальной безопасности Гонконга, говорится в заявлении на сайте правительства.
"Повторяем, что любые "санкции", введенные на основании (принятого сенатом США - ред.) закона, не будут создавать обязательства для финансовых учреждений в соответствии с законодательством Гонконга", - говорится в заявлении.
Правительство Гонконга призвало США "действовать ответственно, воздерживаясь от принятия мер, которые потенциально могут повлиять на нормальное функционирование финансовых учреждений и большое количество клиентов, которых они обслуживают".
"Контрмеры могут быть приняты как центральным правительством, так и правительством Гонконга по мере необходимости", - указали в правительстве.
Ранее газета USA Today сообщила, что сенат конгресса США принял законопроект о введении санкций в отношении Китая в связи с принятием в стране закона об обеспечении национальной безопасности Гонконга. Законопроект теперь поступит на подпись президенту Дональду Трампу
, который может подписать его или наложить вето.
В среду палата представителей США проголосовала за принятие законопроекта, предусматривающего введение санкций в отношении чиновников, компаний и банков, связанных с принятием или исполнением указанного закона.
Председатель КНР Си Цзиньпин
подписал указ о вступлении в силу с 30 июня закона о защите национальной безопасности Гонконга. Ранее Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей одобрил закон. ПК ВСНП
также принял решение включить закон в приложение III основного закона о Специальном административном районе Гонконг.
Законопроект о нацбезопасности вызвал недовольство антиправительственных сил Гонконга и ряда западных чиновников, которые увидели в нем желание Пекина
ужесточить контроль над автономией.
Гонконг вернулся во владение Китая от Великобритании
в 1997 году и с тех пор пользуется широкой автономией. Центральные власти Китая придерживаются принципа "одна страна, две системы" в управлении районом. Согласно совместной декларации Великобритании и Китая, Гонконг будет сохранять широкую автономию до 2047 года. Каким образом будет управляться бывшая британская колония после этого срока, пока неизвестно.