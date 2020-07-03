Гонконг может принять ответные меры на введение санкций США против Китая

ПЕКИН, 3 июл - РИА Новости. Власти Власти Гонконга при необходимости могут принять контрмеры в ответ на введение санкций США в отношении Китая в связи с принятием в стране закона об обеспечении национальной безопасности Гонконга, говорится в заявлении на сайте правительства.

"Повторяем, что любые "санкции", введенные на основании (принятого сенатом США - ред.) закона, не будут создавать обязательства для финансовых учреждений в соответствии с законодательством Гонконга", - говорится в заявлении.

Правительство Гонконга призвало США "действовать ответственно, воздерживаясь от принятия мер, которые потенциально могут повлиять на нормальное функционирование финансовых учреждений и большое количество клиентов, которых они обслуживают".

"Контрмеры могут быть приняты как центральным правительством, так и правительством Гонконга по мере необходимости", - указали в правительстве.

Ранее газета USA Today сообщила, что сенат конгресса США принял законопроект о введении санкций в отношении Китая в связи с принятием в стране закона об обеспечении национальной безопасности Гонконга. Законопроект теперь поступит на подпись президенту Дональду Трампу , который может подписать его или наложить вето.

В среду палата представителей США проголосовала за принятие законопроекта, предусматривающего введение санкций в отношении чиновников, компаний и банков, связанных с принятием или исполнением указанного закона.

Председатель КНР Си Цзиньпин подписал указ о вступлении в силу с 30 июня закона о защите национальной безопасности Гонконга. Ранее Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей одобрил закон. ПК ВСНП также принял решение включить закон в приложение III основного закона о Специальном административном районе Гонконг.

Законопроект о нацбезопасности вызвал недовольство антиправительственных сил Гонконга и ряда западных чиновников, которые увидели в нем желание Пекина ужесточить контроль над автономией.