Гонконг выразил протест США из-за закона о санкциях против Китая

ПЕКИН, 3 июл – РИА Новости. Правительство Правительство Гонконга в пятницу выразило протест в связи с принятием в сенате конгресса США закона о введении санкций против чиновников КНР, имеющих отношение к новому закону об обеспечении нацбезопасности в специальном административном районе, говорится в заявлении на сайте правительства.

"Правительство специального административного района Гонконг сегодня (3 июля) решительно выступило против принятия конгрессом США "Закона об автономии Гонконга". Мы вновь призываем конгресс США немедленно прекратить вмешиваться во внутренние дела Гонконга. Закон и так называемые "санкции" абсолютно неприемлемы. Они не остановят нас, а только нанесут ущерб отношениям и общим интересам Гонконга и США", - говорится в заявлении.

Отмечается, что "некоторые члены конгресса США утверждали, что принятие этого закона стало ответом на закон о национальной безопасности в Гонконге, это абсолютно неверно".

"Национальная безопасность - это вопрос, входящий в сферу компетенции центральных властей, а закон о национальной безопасности, принятый 30 июня 2020 года Постоянным комитетом Всекитайского собрания народных представителей, является национальным законом, который в силу соответствующих положений статьи 18 Основного закона применяется в Гонконге", - указано в документе.

Ранее газета USA Today сообщила, что сенат конгресса США принял законопроект о введении санкций в отношении Китая в связи с принятием в стране закона об обеспечении национальной безопасности Гонконга. Законопроект теперь поступит на подпись президенту Дональду Трампу , который может подписать его или наложить вето. В среду палата представителей США проголосовала за принятие законопроекта, предусматривающего введение санкций в отношении чиновников, компаний и банков, связанных с принятием или исполнением указанного закона.

Председатель КНР Си Цзиньпин подписал указ о вступлении в силу с 30 июня закона о защите национальной безопасности Гонконга. Ранее Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей одобрил закон. ПК ВСНП также принял решение включить закон в приложение III основного закона о Специальном административном районе Гонконг.