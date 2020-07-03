В Нижегородской области детские санатории откроются с середины июля

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 июл - РИА Новости. Детские санатории поэтапно начнут открываться в регионе с середины июля, заявил губернатор Нижегородской области Детские санатории поэтапно начнут открываться в регионе с середины июля, заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин

"Приступают к работе детские санаторно-курортные учреждения, в том числе оказывающие реабилитационную помощь. Правда, ситуация по-прежнему требует повышенных мер безопасности. И госпитализация, и санаторно-курортное лечение будут организованы в строгом соответствии с санитарным законодательством и эпидемиологической обстановкой", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина.

Отмечается, что для каждого учреждения определена своя дата начала работы. Например, детский санаторий "Городец" начнет работу с 15 июля, детский психоневрологический санаторий "Павловский" - с 16 июля, детский санаторий "Большая Ельня" - с 17 июля. За 5 дней до заезда детей начнется подготовка учреждения.

Как подчеркнул губернатор Нижегородской области , в связи с требованиями Роспотребнадзора заполняемость учреждений будет обеспечена на уровне не более 50% от коечной мощности, а длительность санаторной смены сократится до 14 дней. Проживание и работа сотрудников в течение одной смены будут осуществляться в режиме превентивной изоляции.

"Мы долго шли к тому, чтобы приступить к открытию таких учреждений. Конечно, хотелось сделать это как можно скорее, особенно, когда читал обращения родителей, но слишком непростой оставалась ситуации. Нам удалось прийти к компромиссу с Роспотребнадзором, и скоро дети смогут продолжить реабилитацию", - добавил Никитин.

Он напомнил, что со 2 июля в Нижегородской области возобновлено оказание специализированной, в том числе высокотехнологичной помощи медицинскими организациями в плановой форме. Исключение составляют медицинские организации, перепрофилированные под коронавирусную инфекцию

Всего на территории Нижегородской области зарегистрировано 18 172 случая заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровели 11 857 человек, 254 пациента скончались.