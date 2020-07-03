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В Нижегородской области детские санатории откроются с середины июля
Детские санатории поэтапно начнут открываться в регионе с середины июля, заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T18:14
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В Нижегородской области детские санатории откроются с середины июля

18:14 03.07.2020
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© РИА Новости / Нина ЗотинаГубернатор Нижегородской области Глеб Никитин
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин
© РИА Новости / Нина Зотина
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 июл - РИА Новости. Детские санатории поэтапно начнут открываться в регионе с середины июля, заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
"Приступают к работе детские санаторно-курортные учреждения, в том числе оказывающие реабилитационную помощь. Правда, ситуация по-прежнему требует повышенных мер безопасности. И госпитализация, и санаторно-курортное лечение будут организованы в строгом соответствии с санитарным законодательством и эпидемиологической обстановкой", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина.
Отмечается, что для каждого учреждения определена своя дата начала работы. Например, детский санаторий "Городец" начнет работу с 15 июля, детский психоневрологический санаторий "Павловский" - с 16 июля, детский санаторий "Большая Ельня" - с 17 июля. За 5 дней до заезда детей начнется подготовка учреждения.
Как подчеркнул губернатор Нижегородской области, в связи с требованиями Роспотребнадзора заполняемость учреждений будет обеспечена на уровне не более 50% от коечной мощности, а длительность санаторной смены сократится до 14 дней. Проживание и работа сотрудников в течение одной смены будут осуществляться в режиме превентивной изоляции.
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"Мы долго шли к тому, чтобы приступить к открытию таких учреждений. Конечно, хотелось сделать это как можно скорее, особенно, когда читал обращения родителей, но слишком непростой оставалась ситуации. Нам удалось прийти к компромиссу с Роспотребнадзором, и скоро дети смогут продолжить реабилитацию", - добавил Никитин.
Он напомнил, что со 2 июля в Нижегородской области возобновлено оказание специализированной, в том числе высокотехнологичной помощи медицинскими организациями в плановой форме. Исключение составляют медицинские организации, перепрофилированные под коронавирусную инфекцию.
Всего на территории Нижегородской области зарегистрировано 18 172 случая заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровели 11 857 человек, 254 пациента скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыГлеб НикитинЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Нижегородская областьОбщество
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