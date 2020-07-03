Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200703/1573867417.html
Два города на востоке Казахстана закроют на карантин из-за коронавируса
Города Усть-Каменогорск и Семей закроют на карантин с 5 июля, чтобы не допустить распространение коронавируса, сообщил в пятницу аким (глава)... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T18:12
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
воз
казахстан
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/19/1573469149_0:0:3068:1727_1400x0_80_0_0_b7cce0d5bf122c9287eb9769fc0a9001.jpg
казахстан
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/19/1573469149_0:0:3068:1727_1400x0_80_0_0_b7cce0d5bf122c9287eb9769fc0a9001.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/19/1573469149_169:0:2900:2048_1400x0_80_0_0_ff2c30de8327be58d3dbdd6e6dfd6df8.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/19/1573469149_510:0:2558:2048_1400x0_80_0_0_6495986244de34582ba24aed97c87d2c.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воз, казахстан, в мире

Два города на востоке Казахстана закроют на карантин из-за коронавируса

18:12 03.07.2020
506
© Sputnik / Тимур Батыршин / Перейти в фотобанкМедицинские работники в городской клинической инфекционной больнице имени И. С. Жекеновой в Алма-Ате
Медицинские работники в городской клинической инфекционной больнице имени И. С. Жекеновой в Алма-Ате
© Sputnik / Тимур Батыршин
Перейти в фотобанк
НУР-СУЛТАН, 3 июл - РИА Новости. Города Усть-Каменогорск и Семей закроют на карантин с 5 июля, чтобы не допустить распространение коронавируса, сообщил в пятницу аким (глава) Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов.
В Казахстане подтверждены более 44 тысяч случаев коронавируса, более 14,7 тысячи пациентов выздоровели, зарегистрированы 188 летальных случаев. С 5 июля в республике на две недели будут введены дополнительные ограничительные меры, вводится запрет на проведение зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий, не будут работать салоны красоты, фитнес-центры и объекты культуры.
"Для того, чтобы не допустить самого негативного сценария развития события, мы с 5 июля закроем города Усть-Каменогорск и Семей, сведем к минимуму передвижения людей и транспорта по городам и районам. Все это делается для того, чтобы не допустить контактный способ распространения коронавирусной инфекции. Только самоизоляция показала действенность в борьбе с СОVID-19. За весь период карантинных мер число заболевших в области было 135. И за июнь это цифра выросла до 710 человек и продолжает расти", - написал Ахметов на своей странице в Instagram.
Он отметил, что в этих городах будут функционировать предприятия, продуктовые магазины, аптеки, банки, центры обслуживания населения (по сокращенному графику).
"Мы постараемся максимально обезопасить бизнес от последствий введенных карантинных мер. В очередной раз прошу вас с пониманием отнестись к ограничениям", - написал Ахметов.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 10,3 миллиона случаев заражения, свыше 508 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
000503
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗКазахстанВ мире
Рекомендуем
Защитная маска на городском пляже Алимос в пригороде Афин
Прибывшая из Швеции туристка с коронавирусом сутки гуляла по Афинам
Палата во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в Международном выставочном центре Крокус Экспо в Красногорске
В Саратовской области умер занимавшийся самолечением пациент с COVID-19
Тюмень
В Тюменской области продлили режим повышенной готовности
Пассажиры в аэропорту
ВОЗ не исключила наихудший сценарий после открытия границ
Тест на коронавирус
В Северной Македонии число жертв коронавируса достигло 328
Владимир Зеленский и его жена Елена
Супруга Зеленского выздоровела от коронавируса
Лондон
Великобритания отменит карантин для прибывающих из ряда стран
Врачи скорой помощи везут пациента в приемное отделение городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
Раскрыто новое опасное свойство коронавируса
Марина Лукашевич
Замглавы Минобрнауки задержали по делу о хищении 40 миллионов рублей
Заседание суда в комплексе правосудия Схипхол в нидерландском Бадхоеведорпе по делу о крушении самолета Boeing 777 рейса MH17
Суд в Нидерландах разрешил заслушать эксперта "Алмаз-Антея" по делу MH17
Гонконг
Гонконг может принять ответные меры на введение санкций США против Китая
Здание штаб-квартиры Всемирной организации здравоохранения в Женеве
ВОЗ проявляет осторожный оптимизм по поводу появления вакцины от COVID-19
Министр иностранных дел Пакистана Шах Мехмуд Куреши
Глава МИД Пакистана заразился коронавирусом
Геннадий Онищенко
Онищенко объяснил низкое число онкозаболеваний в некоторых регионах
Сотрудник полиции
Москвич заявил о краже часов за 450 тысяч евро
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:51Премьер Японии распорядился оказать помощь при эвакуации из-за ливней
03:51Глава Group-IB назвал три главные киберугрозы на ближайшее десятилетие
03:31Эксперт рассказал, как не допустить "снежного кома" из кредитов
03:27СМИ: Геннадий Хазанов попал в больницу
03:23В Африке старинный поезд превратится в роскошный отель
03:19США направили два авианосца в Южно-Китайское море, сообщают СМИ
03:16В ЕС объяснили критерии открытия границ на фоне ситуации с COVID-19
03:13Эксперт призвал не искать политику в рекомендациях ЕС по открытию границ
03:09Россияне стали чаще ломать руки и ноги
03:05Раскрыты детали выхода космического туриста в открытый космос в 2023 году
03:03Источник: "Армату" протестировали в беспилотном режиме
02:58В России за сутки потушили 78 природных пожаров
02:50Разин прокомментировал решение суда по иску Шатунова
02:46Документы в избирком подали 16 претендентов на пост главы Камчатки
02:44Музеи, кино и театры могут открыться в Сан-Паулу в конце месяца
02:21СМИ: в Мексике в подводных пещерах нашли минеральные шахты древних людей
02:18Эксперт рассказал, почему нельзя удалить навсегда свой цифровой след
02:09В штате Массачусетс произошла стрельба в торговом центре, сообщили СМИ
02:02Названы самые безопасные места во время летней грозы
02:00Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 11 миллионов
Лента новостейМолния