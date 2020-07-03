Два города на востоке Казахстана закроют на карантин из-за коронавируса

"Для того, чтобы не допустить самого негативного сценария развития события, мы с 5 июля закроем города Усть-Каменогорск и Семей, сведем к минимуму передвижения людей и транспорта по городам и районам. Все это делается для того, чтобы не допустить контактный способ распространения коронавирусной инфекции. Только самоизоляция показала действенность в борьбе с СОVID-19. За весь период карантинных мер число заболевших в области было 135. И за июнь это цифра выросла до 710 человек и продолжает расти", - написал Ахметов на своей странице в Instagram.