На Урале создали группу по реализации указа о городах трудовой доблести

Согласно федеральному закону, в городе, удостоенном звания, будет установлена стела с изображением герба города и текстом соответствующего указа главы государства. Также будут проводиться празднования и салюты 1 мая, 9 мая и в День города. Однако, по словам Куйвашева, этим круг мероприятий и шагов по увековечению подвига тех, кто трудился в тылу, в Свердловской области не будет ограничен. При этом, по его мнению, все мероприятия должны проходить при участии жителей и с их одобрения, уточняет департамент.