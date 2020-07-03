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На Урале создали группу по реализации указа о городах трудовой доблести
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев создал рабочую группу по реализации указа президента России Владимира Путина о присвоении почетного звания... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T18:10
евгений куйвашев
владимир путин
нижний тагил
иркутск
пермь
общество
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евгений куйвашев, владимир путин, нижний тагил, иркутск, пермь, общество

На Урале создали группу по реализации указа о городах трудовой доблести

18:10 03.07.2020
45
© Фото предоставлено департаментом информационной политики губернатора Свердловской областиГубернатор Свердловской области Евгений Куйвашев
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев
© Фото предоставлено департаментом информационной политики губернатора Свердловской области
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев
ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 июл – РИА Новости. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев создал рабочую группу по реализации указа президента России Владимира Путина о присвоении почетного звания Город трудовой доблести двум уральским городам – Екатеринбургу и Нижнему Тагилу, сообщает в пятницу департамент информационной политики региона.
Ранее Путин подписал указ о присвоении почетного звания Город трудовой доблести 20 российским городам: Боровичи, Екатеринбургу, Иваново, Ижевску, Иркутску, Казани, Магнитогорску, Нижнему Новгороду, Нижнему Тагилу, Новокузнецку, Новосибирску, Омску, Перми, Самаре, Саратову, Томску, Ульяновску, Уфе, Челябинску, Ярославлю.
"Куйвашев 3 июля подписал распоряжение о создании рабочей группы по реализации указа президента России Владимира Путина о присвоении почетного звания Город трудовой доблести двум уральским городам – Екатеринбургу и Нижнему Тагилу. В состав группы вошли члены правительства Свердловской области, главы администраций Екатеринбурга и Нижнего Тагила, а также представители муниципальных дум и общественных организаций. Контроль над исполнением распоряжения возложен на вице-губернатора Сергея Бидонько", - говорится в сообщении.
Согласно федеральному закону, в городе, удостоенном звания, будет установлена стела с изображением герба города и текстом соответствующего указа главы государства. Также будут проводиться празднования и салюты 1 мая, 9 мая и в День города. Однако, по словам Куйвашева, этим круг мероприятий и шагов по увековечению подвига тех, кто трудился в тылу, в Свердловской области не будет ограничен. При этом, по его мнению, все мероприятия должны проходить при участии жителей и с их одобрения, уточняет департамент.
Александр Хинштейн
Вчера, 14:59
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Евгений КуйвашевВладимир ПутинНижний ТагилИркутскПермьОбщество
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