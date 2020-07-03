Россия направила Никарагуа тест-системы для диагностики COVID-19

Партия гуманитарной помощи для борьбы с коронавирусом доставлена 2 июля рейсом авиакомпании Azur Air, направленным для вывоза российских граждан из Каракаса, Кито, Сан-Хосе и других точек в Центральной Америке.
"В соответствии с обращениями вице-президента Никарагуа Росарио Мурильо, генерального секретаря Центральноамериканской интеграционной системы (ЦАИС) Винисио Сересо, председателя Центральноамериканского парламента (ПАРЛАСЕН) Нади де Леон Торрес, а также запросом костариканского правительства Россия выделила региону 320 наборов тест-систем для диагностики COVID-19, рассчитанных на проведение 32 тысяч проб", - отмечается в сообщении.
Кроме того, тем же бортом передано 37 тысяч единиц средств индивидуальной защиты для Никарагуа, предоставленных ФГУП "Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт вакцин и сывороток и предприятие по производству бактериальных препаратов" ФМБА России, который реализует в Манагуа инновационный проект по трансферу российских технологий производства иммунобиологических препаратов за рубежом на базе совместного российско-никарагуанского биотехнологического предприятия АО "Мечников".
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 10,5 миллиона случаев заражения, свыше 512 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.