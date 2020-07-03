Россия направила Никарагуа тест-системы для диагностики COVID-19

"В соответствии с обращениями вице-президента Никарагуа Росарио Мурильо, генерального секретаря Центральноамериканской интеграционной системы (ЦАИС) Винисио Сересо, председателя Центральноамериканского парламента (ПАРЛАСЕН) Нади де Леон Торрес, а также запросом костариканского правительства Россия выделила региону 320 наборов тест-систем для диагностики COVID-19, рассчитанных на проведение 32 тысяч проб", - отмечается в сообщении.