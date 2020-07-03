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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200703/1573865632.html
В Таджикистане число заразившихся коронавирусом достигло 6108
В Таджикистане за сутки зарегистрированы 50 новых случаев заражения коронавирусом, общее количество больных COVID-19 достигло 6108, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T17:42
распространение нового коронавируса
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, таджикистан, в мире

В Таджикистане число заразившихся коронавирусом достигло 6108

17:42 03.07.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Тест-системы для диагностики нового коронавируса. Архивное фото
ДУШАНБЕ, 3 июл - РИА Новости, Лидия Исамова. В Таджикистане за сутки зарегистрированы 50 новых случаев заражения коронавирусом, общее количество больных COVID-19 достигло 6108, сообщили РИА Новости в пресс-центре министерства здравоохранения и соцзащиты страны.
"На вечер пятницы в Таджикистане число зараженных коронавирусом достигло 6108 человек, увеличившись за сутки на 50", - сказал собеседник агентства.
По его словам, общее количество вылечившихся составляет 4762 человека (почти 80% от числа зараженных), а за сутки из больниц выписаны 72 человека.
Общее число скончавшихся уже девять дней по-прежнему составляет 52 человека. Под наблюдением врачей в медучреждениях остаются 216 пациентов, инфицированных коронавирусом.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоТаджикистанВ мире
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