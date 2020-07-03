https://ria.ru/20200703/1573865501.html
Эксперт оценил последствия отказа Ефремова признать вину в ДТП
Заявления актера Михаила Ефремова об отказе признать вину в смертельном ДТП приведут его к более суровому наказанию и негативному отношению в обществе, считает... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T17:39
2020-07-03T17:39
эльман пашаев
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
москва
происшествия
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https://ria.ru/20200703/1573855507.html
Андрей Мартынов
Впаять ему по полной, 12 годков.
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Максим Буланов
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
эльман пашаев, сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, москва, происшествия
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости.
Заявления актера Михаила Ефремова
об отказе признать вину в смертельном ДТП приведут его к более суровому наказанию и негативному отношению в обществе, считает председатель Общероссийского движения "Сильная Россия" Антон Цветков
.
Ранее адвокат Ефремова Эльман Пашаев
сообщил телеканалу "Москва 24", что актер не считает себя виновником смертельного ДТП в центре столицы.
"Это либо дурная шутка, либо неадекватная попытка уйти от ответственности, которая приведёт только к более суровому наказанию в суде и к более негативному отношению в обществе. На видео все действия Ефремова видны четко и ясно, и вина его не вызывает сомнений", - сказал Цветков РИА Новости.
Эксперт подчеркнул, что суд должен мягче относиться к обвиняемым, которые осознали вину и раскаиваются, но жёстче к тем, кто пытается врать и отрицать очевидное.
"Если данное заявление – не просто глупая выдумка адвоката, а мнение самого Ефремова, то я в нем разочаровался ещё больше, чем после совершенной им аварии. Это просто позор", - добавил он.
Ефремов вечером 8 июня на Садовом кольце в Москве
за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой", водитель которой, курьер интернет-магазина Сергей Захаров
, впоследствии умер от травм в больнице. По данным прокуратуры, в момент аварии артист был одновременно под действием алкоголя и наркотиков.
Сейчас Ефремов находится под домашним арестом. Ему грозит лишение свободы на срок от 5 до 12 лет.