Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200703/1573865501.html
Эксперт оценил последствия отказа Ефремова признать вину в ДТП
Заявления актера Михаила Ефремова об отказе признать вину в смертельном ДТП приведут его к более суровому наказанию и негативному отношению в обществе, считает... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T17:39
эльман пашаев
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/152216/57/1522165744_0:0:2561:1440_1400x0_80_0_0_060bfc6275788995b2f7e8aa4fda0bbd.jpg
https://ria.ru/20200703/1573855507.html
Впаять ему по полной, 12 годков.
44
Эксперты, эксперты, кругом одни эксперты
25
6
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/152216/57/1522165744_0:0:2561:1440_1400x0_80_0_0_060bfc6275788995b2f7e8aa4fda0bbd.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/152216/57/1522165744_136:0:2408:1704_1400x0_80_0_0_61924b6c51c7e74af4f0fc9a0783e621.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/152216/57/1522165744_420:0:2124:1704_1400x0_80_0_0_76e29428c6b8c60929b425937e85597e.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
эльман пашаев, сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, москва, происшествия

Эксперт оценил последствия отказа Ефремова признать вину в ДТП

17:39 03.07.2020
32915
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкАктер Михаил Ефремов
Актер Михаил Ефремов
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Актер Михаил Ефремов. Архивное фото
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Заявления актера Михаила Ефремова об отказе признать вину в смертельном ДТП приведут его к более суровому наказанию и негативному отношению в обществе, считает председатель Общероссийского движения "Сильная Россия" Антон Цветков.
Ранее адвокат Ефремова Эльман Пашаев сообщил телеканалу "Москва 24", что актер не считает себя виновником смертельного ДТП в центре столицы.
"Это либо дурная шутка, либо неадекватная попытка уйти от ответственности, которая приведёт только к более суровому наказанию в суде и к более негативному отношению в обществе. На видео все действия Ефремова видны четко и ясно, и вина его не вызывает сомнений", - сказал Цветков РИА Новости.
Эксперт подчеркнул, что суд должен мягче относиться к обвиняемым, которые осознали вину и раскаиваются, но жёстче к тем, кто пытается врать и отрицать очевидное.
"Если данное заявление – не просто глупая выдумка адвоката, а мнение самого Ефремова, то я в нем разочаровался ещё больше, чем после совершенной им аварии. Это просто позор", - добавил он.
Ефремов вечером 8 июня на Садовом кольце в Москве за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой", водитель которой, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер от травм в больнице. По данным прокуратуры, в момент аварии артист был одновременно под действием алкоголя и наркотиков.
Сейчас Ефремов находится под домашним арестом. Ему грозит лишение свободы на срок от 5 до 12 лет.
Актер Михаил Ефремов во время возвращения после допроса по делу о ДТП
Вчера, 15:29
Адвокат Ефремова прокомментировал его желание помочь семье Захарова
22011731619
Обсудить 6
Эльман ПашаевСергей Захаров (погибший в ДТП с участием Ефремова)ДТП с участием Михаила ЕфремоваМихаил ЕфремовМоскваПроисшествия
Популярные комментарии
Впаять ему по полной, 12 годков.
3 июля, 18:55
А Андрей Мартынов
4100021
Эксперты, эксперты, кругом одни эксперты
3 июля, 17:51
Максим Буланов
8001016
Рекомендуем
Врач скорой помощи
В России пять регионов находятся на третьем этапе снятия ограничений
Машина скорой помощи
В десяти регионах выявили вспышки коронавируса в детских учреждениях
На месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова
Адвокат намекнул, что Ефремов был в машине не один
Марина Лукашевич
Замглавы Минобрнауки задержали по делу о хищении 40 миллионов рублей
Врачи скорой помощи везут пациента в приемное отделение городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
Раскрыто новое опасное свойство коронавируса
Настя Тропицель
Опубликовано снятое перед смертью видео блогерши Тропицель
Телеведущая Роза Сябитова
Сябитова посоветовала россиянкам встречаться с тремя мужчинами сразу
Флаг ЛГБТ-сообщества на здании посольства США в Москве
Путин объяснил появление флага ЛГБТ на здании посольства США
Девушки прыгают с моста в пруд в Эдгартауне, штат Массачусетс
Лучшие фото недели: "Алые паруса", самое красивое поле и невозмутимый кот
Актер Михаил Ефремов во время возвращения после допроса по делу о ДТП в квартиру, где он отбывает домашний арест
Адвокат сообщил об отказе Ефремова признать вину в ДТП
Посол США в России Джон Салливан
Посол США объяснил отсутствие СССР в твите о победителях нацизма
Президент РФ Владимир Путин
Россия нуждается в притоке новых граждан, заявил Путин
Вирусологическая лаборатория Управления Роспотребнадзора по Владимирской области
В Роспотребнадзоре предупредили о риске новой пандемии свиного гриппа
Американский военнослужащий в Сирии
В Дейр-эз-Зоре подорвалась колонна американских военных
Наручники на решетке
Обвиняемый в насилии над годовалой дочерью рассказал, как нанес ей травмы
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:51Премьер Японии распорядился оказать помощь при эвакуации из-за ливней
03:51Глава Group-IB назвал три главные киберугрозы на ближайшее десятилетие
03:31Эксперт рассказал, как не допустить "снежного кома" из кредитов
03:27СМИ: Геннадий Хазанов попал в больницу
03:23В Африке старинный поезд превратится в роскошный отель
03:19США направили два авианосца в Южно-Китайское море, сообщают СМИ
03:16В ЕС объяснили критерии открытия границ на фоне ситуации с COVID-19
03:13Эксперт призвал не искать политику в рекомендациях ЕС по открытию границ
03:09Россияне стали чаще ломать руки и ноги
03:05Раскрыты детали выхода космического туриста в открытый космос в 2023 году
03:03Источник: "Армату" протестировали в беспилотном режиме
02:58В России за сутки потушили 78 природных пожаров
02:50Разин прокомментировал решение суда по иску Шатунова
02:46Документы в избирком подали 16 претендентов на пост главы Камчатки
02:44Музеи, кино и театры могут открыться в Сан-Паулу в конце месяца
02:21СМИ: в Мексике в подводных пещерах нашли минеральные шахты древних людей
02:18Эксперт рассказал, почему нельзя удалить навсегда свой цифровой след
02:09В штате Массачусетс произошла стрельба в торговом центре, сообщили СМИ
02:02Названы самые безопасные места во время летней грозы
02:00Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 11 миллионов
Лента новостейМолния