Эксперт оценил последствия отказа Ефремова признать вину в ДТП

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Заявления актера Заявления актера Михаила Ефремова об отказе признать вину в смертельном ДТП приведут его к более суровому наказанию и негативному отношению в обществе, считает председатель Общероссийского движения "Сильная Россия" Антон Цветков

Ранее адвокат Ефремова Эльман Пашаев сообщил телеканалу "Москва 24", что актер не считает себя виновником смертельного ДТП в центре столицы.

"Это либо дурная шутка, либо неадекватная попытка уйти от ответственности, которая приведёт только к более суровому наказанию в суде и к более негативному отношению в обществе. На видео все действия Ефремова видны четко и ясно, и вина его не вызывает сомнений", - сказал Цветков РИА Новости.

Эксперт подчеркнул, что суд должен мягче относиться к обвиняемым, которые осознали вину и раскаиваются, но жёстче к тем, кто пытается врать и отрицать очевидное.

"Если данное заявление – не просто глупая выдумка адвоката, а мнение самого Ефремова, то я в нем разочаровался ещё больше, чем после совершенной им аварии. Это просто позор", - добавил он.

Ефремов вечером 8 июня на Садовом кольце в Москве за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой", водитель которой, курьер интернет-магазина Сергей Захаров , впоследствии умер от травм в больнице. По данным прокуратуры, в момент аварии артист был одновременно под действием алкоголя и наркотиков.