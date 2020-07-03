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Распространение нового коронавируса
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Раскрыто новое опасное свойство коронавируса
Врачи Национальной больницы Шри-Ланки выявили способность коронавируса вызывать нарушения в эндокринной системе. Об этом сообщает Journal of Endocrine Society. РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T19:37
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
открытия - риа наука
шри-ланка
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
коронавирус covid-19, открытия - риа наука, шри-ланка

Раскрыто новое опасное свойство коронавируса

17:39 03.07.2020 (обновлено: 19:37 03.07.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрачи скорой помощи везут пациента в приемное отделение городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
Врачи скорой помощи везут пациента в приемное отделение городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Врачи скорой помощи везут пациента в приемное отделение городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Врачи Национальной больницы Шри-Ланки выявили способность коронавируса вызывать нарушения в эндокринной системе. Об этом сообщает Journal of Endocrine Society.
Медики изучили состояние здоровья пациентов, перенесших заражение SARS-CoV-1, который стал возбудителем вспышки атипичной пневмонии 17 лет назад. Этот вирус на 80 процентов идентичен SARS-CoV-2. Выяснилось, что у многих пациентов после выздоровления развился поствирусный синдром в виде усталости.
Ученые предполагают, что это связано с нарушением функции надпочечников, при котором организм не вырабатывает достаточного уровня кортизола, что, в свою очередь, влияет на ощущение усталости.
Это изменение может быть вызвано сбоем в работе гипофизарной системы, регулирующей надпочечники. При этом ученые отметили, что пациенты полностью приходили в норму в течение года.
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Описанное свойство нового коронавируса, как и ряд других уже известных, ученые объяснили связью патогена SARS-CoV-2 с рецепторами ACE2 — белками, присутствующими во многих тканях.
"Это позволяет вирусу проникать в клетки, производящие гормоны, и вызывать беспорядок в гормональной системе", — пояснил один из авторов работы Ноэль Пратхипан Сомасундарам.
Тестирование на дефицит кортизола и лечение пациентов стероидами может стать жизненно важной стратегией борьбы с COVID-19, уверены ученые. Так, прием стероида дексаметазона, синтетического аналога кортизола, позволил снизить смертность у тяжелобольных пациентов с COVID-19.
Пандемия коронавируса охватила абсолютное большинство стран мира. В настоящее время зафиксировано более 10,7 миллиона заражений. Жертвами вируса стали 517 тысяч человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Открытия - РИА НаукаШри-Ланка
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