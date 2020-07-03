Оператор поездов в Крым запускает новый маршрут

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Оператор поездов в Крым - частная компания "Грандсервисэкспресс" (ГСЭ) - с 20 июля 2020 года запускает маршрут между Симферополем и Вологдой, сообщила компания.
"Поезд № 552/551 Симферополь - Вологда будет курсировать раз в три дня и следовать через Данилов, Ярославль, Иваново, Ковров, Дзержинск, Арзамас, Пензу, Ртищево, Поворино. Первый состав отправится из Симферополя 20 июля в 0.55 и прибудет в Вологду 22 июля в 15.26. Из Вологды первый поезд отправится 23 июля в 4.16 и прибудет в Симферополь 25 июля в 16.10", - говорится в сообщении в пятницу.
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Поезд будет проходить по Крымскому мосту в светлое время суток. Протяженность маршрута составит 3 018 километров. ГСЭ уточняет, что в поезде купейные и плацкартные вагоны. В каждый состав включен вагон-ресторан с русской и европейской кухней. У каждого места имеется личное освещение с двумя режимами, настраиваемыми индивидуально, а также розетки и USB-разъемы для подзарядки мобильных устройств. В автоматическом режиме работает климат-контроль. В вагонах биотуалеты.
Купить билеты можно на официальном сайте grandtrain.ru и через мобильное приложение "ГСЭ Билеты", а также в кассах дальнего следования железнодорожных вокзалов, в кассах и на сайтах агентов продаж.
Компания отмечает, что с конца мая глубина продажи билетов на курсирующие поезда увеличена до 90 суток.
"Грандсервисэкспресс" создана в 2002 году и специализируется на железнодорожных пассажирских перевозках повышенной комфортности, в том числе на одном из самых популярных в России направлений Москва – Санкт-Петербург. В 2019 году ГСЭ стал оператором поездов в Крым. Его поезда поехали на полуостров по новому мосту из Москвы и Санкт-Петербурга. Компания расширяет географию маршрутов в Крым в 2020 году.