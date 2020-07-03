Оператор поездов в Крым запускает новый маршрут

Поезд будет проходить по Крымскому мосту в светлое время суток. Протяженность маршрута составит 3 018 километров. ГСЭ уточняет, что в поезде купейные и плацкартные вагоны. В каждый состав включен вагон-ресторан с русской и европейской кухней. У каждого места имеется личное освещение с двумя режимами, настраиваемыми индивидуально, а также розетки и USB-разъемы для подзарядки мобильных устройств. В автоматическом режиме работает климат-контроль. В вагонах биотуалеты.