В Дейр-эз-Зоре подорвалась колонна американских военных

Сообщения о нападениях неизвестных отрядов на американских военных в сирийских провинциях Эль-Хасака и Дейр-эз-Зор в последние три месяца стали появляться в СМИ регулярно. В результате одного из подобных нападений без вести пропали двое американцев, их судьба неизвестна по сей день.

Сирийские власти неоднократно заявляли, что нахождение в стране американского контингента нарушает суверенитет государства и все международные правила. В свою очередь, спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри объявил в начале мая, что Вашингтон добивается восстановления в стране ситуации до начала конфликта в 2011 году и в конечном итоге ухода из нее всех вооруженных сил, в первую очередь иранских.