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Война в Сирии
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В Дейр-эз-Зоре подорвалась колонна американских военных
Взрывное устройство сработало на пути следования колонны американских военных в поселении Сабха в провинции Дейр-эз-Зор, передают сирийские государственные СМИ... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T19:02
война в сирии
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РИА Новости
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353
60
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сирия, сша, в мире

В Дейр-эз-Зоре подорвалась колонна американских военных

17:25 03.07.2020 (обновлено: 19:02 03.07.2020)
21492
© Фото : U.S. Marine Corps / Cpl. Carlos LopezАмериканский военнослужащий в Сирии
Американский военнослужащий в Сирии
© Фото : U.S. Marine Corps / Cpl. Carlos Lopez
Американский военнослужащий в Сирии. Архивное фото
БЕЙРУТ, 3 июл — РИА Новости. Взрывное устройство сработало на пути следования колонны американских военных в поселении Сабха в провинции Дейр-эз-Зор, передают сирийские государственные СМИ со ссылкой на местные источники.
Сообщения о нападениях неизвестных отрядов на американских военных в сирийских провинциях Эль-Хасака и Дейр-эз-Зор в последние три месяца стали появляться в СМИ регулярно. В результате одного из подобных нападений без вести пропали двое американцев, их судьба неизвестна по сей день.
Президент Сирии Башар Асад в ноябре в интервью РИА Новости и телеканалу Россия 24 сообщил, что появление народного сопротивления для освобождения территорий от иностранной оккупации неизбежно — это вопрос времени.
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Вооруженный конфликт в Сирии начался в 2011 году. В отдельных районах продолжаются зачистки от боевиков. Военные из США находятся в провинциях Эль-Хасака и Дейр-эз-Зор без законных оснований. Они сконцентрировали свои силы вокруг крупных месторождений нефти и газа.
Сирийские власти неоднократно заявляли, что нахождение в стране американского контингента нарушает суверенитет государства и все международные правила. В свою очередь, спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри объявил в начале мая, что Вашингтон добивается восстановления в стране ситуации до начала конфликта в 2011 году и в конечном итоге ухода из нее всех вооруженных сил, в первую очередь иранских.
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Война в СирииСирияСШАВ мире
Популярные комментарии
Люди защищают свою территорию от режима фашингтона
3 июля, 19:12
Сергей Сергеевич
11010102
А вот не было их бы там, ничего и не случилось бы...
3 июля, 18:14
ВМВиталий Мальков
9250002
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