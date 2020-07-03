В Дейр-эз-Зоре подорвалась колонна американских военных

БЕЙРУТ, 3 июл — РИА Новости. Взрывное устройство сработало на пути следования колонны американских военных в поселении Сабха в провинции Дейр-эз-Зор, передают сирийские государственные СМИ со ссылкой на местные источники.
Сообщения о нападениях неизвестных отрядов на американских военных в сирийских провинциях Эль-Хасака и Дейр-эз-Зор в последние три месяца стали появляться в СМИ регулярно. В результате одного из подобных нападений без вести пропали двое американцев, их судьба неизвестна по сей день.
Президент Сирии Башар Асад в ноябре в интервью РИА Новости и телеканалу Россия 24 сообщил, что появление народного сопротивления для освобождения территорий от иностранной оккупации неизбежно — это вопрос времени.
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Вооруженный конфликт в Сирии начался в 2011 году. В отдельных районах продолжаются зачистки от боевиков. Военные из США находятся в провинциях Эль-Хасака и Дейр-эз-Зор без законных оснований. Они сконцентрировали свои силы вокруг крупных месторождений нефти и газа.
Сирийские власти неоднократно заявляли, что нахождение в стране американского контингента нарушает суверенитет государства и все международные правила. В свою очередь, спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри объявил в начале мая, что Вашингтон добивается восстановления в стране ситуации до начала конфликта в 2011 году и в конечном итоге ухода из нее всех вооруженных сил, в первую очередь иранских.