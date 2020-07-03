Власти Чечни возобновили автобусное сообщение с рядом городов России

Публикация от Рамзан Черхигов (@cherhigov_mintrans) 3 Июл 2020 в 6:10 PDT

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Кадыров 21 июня объявил о начале третьего этапа снятия ограничений в республике, введенных из-за коронавируса, был отменен пропускной режим и ограничения на передвижение внутри региона.

Границы Чечни были закрыты с 5 апреля для въезда и выезда из-за коронавируса, за исключением транзитного транспорта и продовольственных поставок.