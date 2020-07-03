Власти Чечни возобновили автобусное сообщение с рядом городов России

ГРОЗНЫЙ, 3 июл – РИА Новости. Власти Чечни с пятницы возобновили регулярные автобусные перевозки между Грозным и российскими городами, приостановленные в апреле из-за пандемии, сообщил министр транспорта и связи региона Рамзан Черхигов.
Ранее, 30 июня глава Чечни Рамзан Кадыров распорядился возобновить железнодорожные пассажирские перевозки в регионе в ближайшее время. С 16 июня аэропорт Грозного возобновил регулярные рейсы в города РФ, приостановленные из-за пандемии
"Сегодня возобновил работу общественный транспорт из Чеченской Республики в ряд регионов и городов России", - написал министр в своем аккаунте в Instagram . Он разместил длинный список пассажирских направлений, среди которых Москва, Санкт-Петербург, Краснодар и другие города. Черхигов подчеркнул, что "на начальном этапе транспорт будет обслуживать только жителей республики".
Кадыров 21 июня объявил о начале третьего этапа снятия ограничений в республике, введенных из-за коронавируса, был отменен пропускной режим и ограничения на передвижение внутри региона.
Границы Чечни были закрыты с 5 апреля для въезда и выезда из-за коронавируса, за исключением транзитного транспорта и продовольственных поставок.
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