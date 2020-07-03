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Осужденному дагестанскому экс-чиновнику предъявили обвинения в терроризме
Басманный суд Москвы на два месяца арестовал ранее осужденного за присвоение денег бывшего заместителя врио премьера Дагестана Шамиля Исаева, на этот раз по... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T17:23
раюдин юсуфов
республика дагестан
владимир васильев
махачкала
происшествия
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РИА Новости
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353
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раюдин юсуфов, республика дагестан, владимир васильев, махачкала, происшествия

Осужденному дагестанскому экс-чиновнику предъявили обвинения в терроризме

17:23 03.07.2020
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© РИА Новости / Яков АндреевДверь зала судебных заседаний
Дверь зала судебных заседаний
© РИА Новости / Яков Андреев
Дверь зала судебных заседаний. Архивное фото
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Басманный суд Москвы на два месяца арестовал ранее осужденного за присвоение денег бывшего заместителя врио премьера Дагестана Шамиля Исаева, на этот раз по обвинению в терроризме, сообщили РИА Новости в суде.
"Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в суде. Срок установлен до 3 сентября.
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В январе суд приговорил Исаева к 4,5 годам колонии за присвоение 41 миллиона рублей. Теперь же ему вменяются статья 205.1 "Содействие террористической деятельности" и статья 277 "Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля" УК РФ.
В конце октября по делу о присвоении были осуждены на 6,5 и 5,5 лет колонии соответственно бывший врио премьер-министра Дагестана Абдуcамад Гамидов и другой его зам Раюдин Юсуфов.
Как установил суд, сообщники присвоили 41 миллион рублей, выделенный на реконструкцию изолятора временного содержания в Махачкале. Данный эпизод был выделен из уголовного дела, фигурантами по которому проходит еще ряд высокопоставленных дагестанских чиновников.
Массовые задержания чиновников за коррупцию и проверки общего состояния законности в Дагестане начались после назначения Владимира Васильева главой региона в сентябре 2018 года.
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Раюдин ЮсуфовРеспублика ДагестанВладимир ВасильевМахачкалаПроисшествия
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