Осужденному дагестанскому экс-чиновнику предъявили обвинения в терроризме

"Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в суде. Срок установлен до 3 сентября.

В январе суд приговорил Исаева к 4,5 годам колонии за присвоение 41 миллиона рублей. Теперь же ему вменяются статья 205.1 "Содействие террористической деятельности" и статья 277 "Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля" УК РФ.