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Люди являются главным богатством Воронежской области, заявили в облдуме
Люди всегда были и остаются главным богатством Воронежской области, заявил в пятницу председатель облдумы Владимир Нетёсов на церемонии вручения государственных РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T17:17
воронежская область
россия
владимир нетесов
совет федерации рф
воронежская область
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РИА Новости
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россия, владимир нетесов, совет федерации рф, воронежская область, общество

Люди являются главным богатством Воронежской области, заявили в облдуме

17:17 03.07.2020
89
© РИА Новости / Ульяна СоловьеваВид на город Воронеж
Вид на город Воронеж
© РИА Новости / Ульяна Соловьева
Вид на город Воронеж. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 3 июл - РИА Новости. Люди всегда были и остаются главным богатством Воронежской области, заявил в пятницу председатель облдумы Владимир Нетёсов на церемонии вручения государственных и региональных наград.
Торжественная церемония была приурочена к 15-летию со дня утверждения и внесения в Государственный геральдический регистр Российской Федерации флага и герба Воронежской области. Почетными гостями праздника стали 23 жителя Воронежской области, представленные к высоким государственным и региональным наградам.
Председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетесов
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Приветствуя лауреатов, Нетёсов подчеркнул, что воронежская земля всегда славилась своим промышленным, научным, техническим, интеллектуальным потенциалом, но самым главным богатством региона всегда были и остаются люди.
"Всех вас объединяет то, что вы приносите пользу людям и своей стране, своей малой родине. Церемония вручения государственных наград – это возможность поблагодарить вас за созидательный труд и сказать, что ваша работа важна не только для сегодняшнего дня. Вы работаете на будущее, задаете ориентиры для нового поколения. Наша общая цель – устойчивое социально-экономическое развитие России, Воронежской области", – отметил Нетёсов.
Среди лауреатов – представители педагогического и научного сообщества, здравоохранения, промышленной и аграрной отраслей, а также общественные деятели и депутаты Воронежской областной думы. Они получили медали ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, медали "За заслуги в освоении космоса". Кроме того, им были присвоены почетные звания "Заслуженный машиностроитель РФ", "Заслуженный врач РФ", "Заслуженный строитель РФ" и "Заслуженный спасатель РФ", "Заслуженный работник сельского хозяйства РФ".
Нетёсов приветствовал также новых Почетных граждан Воронежской области. Ими стали член Совета Федерации Федерального Собрания РФ Сергей Лукин и член Бюро Совета Воронежской областной общественной организации Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Анатолий Никифоров.
Также почетным знаком Воронежской области "За добросовестный труд и профессионализм" был отмечен председатель комитета Воронежской областной думы по физической культуре и спорту Евгений Хамин. А депутат Воронежской областной думы Александр Рыбенко награжден почетным знаком "За заслуги в развитии сельского хозяйства Воронежской области".
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Воронежская областьРоссияВладимир НетесовСовет Федерации РФВоронежская областьОбщество
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