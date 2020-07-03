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Минобрнауки возобновит проверки в подведомственных организациях
Министерство науки и высшего образования РФ возобновляет проведение проверок в подведомственных организациях, приостановленное из-за пандемии коронавируса,... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T17:07
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Минобрнауки возобновит проверки в подведомственных организациях

17:07 03.07.2020
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкМинистр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков
Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. Архивное фото
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Министерство науки и высшего образования РФ возобновляет проведение проверок в подведомственных организациях, приостановленное из-за пандемии коронавируса, соответствующий приказ министра Валерия Фалькова опубликован на сайте ведомства.
"В связи с улучшением санитарно-эпидемиологической обстановки на территории Российский Федерации приказываю: возобновить с учетом актов высших должностных лиц субъектов Российской Федерации, издаваемых исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей распространения новой коронавирусной инфекции на соответствующей территории РФ, организацию и проведение плановых и внеплановых проверок деятельности организаций, подведомственных министерству науки и высшего образования РФ", - говорится в документе.
Приказ министерства от 17 марта о приостановке проверок признается утратившим силу.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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