В Ростове задержали налетчика, ограбившего банк с муляжом гранаты

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Оперативники Ростова-на-Дону задержали налетчика, который, угрожая гранатой, украл из банка 1,5 миллиона рублей и 27 тысяч долларов, сообщила официальный представитель МВД РФ Оперативники Ростова-на-Дону задержали налетчика, который, угрожая гранатой, украл из банка 1,5 миллиона рублей и 27 тысяч долларов, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк

Ранее, в среду, источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что ограбление произошло в отделении Сбербанка в Ворошиловском районе города. Позже в пресс-службе Юго-Западного ПАО "Сбербанк" агентству подтвердили эту информацию.

"Оперативниками управления уголовного розыска Главного управления МВД России по Ростовской области совместно с коллегами из отдела полиции № 1 Управления МВД России по городу Ростову-на-Дону задержан подозреваемый в дерзком разбойном нападении на отделение банка", - сказала Волк.

По ее словам, 1 июля злоумышленник в маске и перчатках ворвался в помещение банка на проспекте Космонавтов и, угрожая предметом, схожим с гранатой, похитил из кассы более 1,5 миллиона рублей и около 27 тысяч долларов США.

Как сообщила Волк, менее чем за сутки удалось выйти на след и задержать ранее несудимого 43-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении преступления. Выяснилось, что мужчина успел потратить часть денежных средств на погашение долгов по кредитам.

В ходе обысков по месту жительства задержанного изъяты маска, перчатки, муляжи гранаты и револьвера, а также часть похищенных денег.