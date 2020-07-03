Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200703/1573863406.html
В Ростове задержали налетчика, ограбившего банк с муляжом гранаты
Оперативники Ростова-на-Дону задержали налетчика, который, угрожая гранатой, украл из банка 1,5 миллиона рублей и 27 тысяч долларов, сообщила официальный... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T17:05
ирина волк
сбербанк россии
ростовская область
ростов-на-дону
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_0:246:2400:1596_1400x0_80_0_0_55b3c009ad89bb9d60f2a1ed02caa996.jpg
https://radiosputnik.ria.ru/20200626/1573533183.html
https://ria.ru/20200613/1572895005.html
3
ростовская область
ростов-на-дону
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_0:246:2400:1596_1400x0_80_0_0_55b3c009ad89bb9d60f2a1ed02caa996.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_146:0:2274:1596_1400x0_80_0_0_d58427c04b7ca0d1dcd5c98d3bfccf46.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_412:0:2008:1596_1400x0_80_0_0_e3c4341d1858903c4d6a38f9927aa134.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ирина волк, сбербанк россии, ростовская область, ростов-на-дону, происшествия

В Ростове задержали налетчика, ограбившего банк с муляжом гранаты

17:04 03.07.2020 (обновлено: 17:05 03.07.2020)
164
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Оперативники Ростова-на-Дону задержали налетчика, который, угрожая гранатой, украл из банка 1,5 миллиона рублей и 27 тысяч долларов, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Ранее, в среду, источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что ограбление произошло в отделении Сбербанка в Ворошиловском районе города. Позже в пресс-службе Юго-Западного ПАО "Сбербанк" агентству подтвердили эту информацию.
"Оперативниками управления уголовного розыска Главного управления МВД России по Ростовской области совместно с коллегами из отдела полиции № 1 Управления МВД России по городу Ростову-на-Дону задержан подозреваемый в дерзком разбойном нападении на отделение банка", - сказала Волк.
По ее словам, 1 июля злоумышленник в маске и перчатках ворвался в помещение банка на проспекте Космонавтов и, угрожая предметом, схожим с гранатой, похитил из кассы более 1,5 миллиона рублей и около 27 тысяч долларов США.
Посетитель у прилавка гипермаркета
26 июня, 18:26
В гипермаркете Подольска мужчину ограбили почти на 130 тысяч рублей
Как сообщила Волк, менее чем за сутки удалось выйти на след и задержать ранее несудимого 43-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении преступления. Выяснилось, что мужчина успел потратить часть денежных средств на погашение долгов по кредитам.
В ходе обысков по месту жительства задержанного изъяты маска, перчатки, муляжи гранаты и револьвера, а также часть похищенных денег.
"Следователем отдела полиции № 1 УМВД России по городу Ростову-на-Дону возбуждено уголовное дело по пункту "б" части 4 статьи 162 УК РФ", - добавила Волк.
Полицейский
13 июня, 21:00
В Анапе полицейские застрелили при задержании подозреваемого в ограблении
700200
Обсудить 3
Ирина ВолкСбербанк РоссииРостовская областьРостов-на-ДонуПроисшествия
Рекомендуем
Статуэтка богини правосудия Фемиды
Челябинский лжекосметолог получила пять лет колонии
Главный судья процесса Хендрик Стенхейс на заседании суда в нидерландском Бадхоеведорпе по делу о крушении самолета Boeing 777 рейса MH17. 9 марта 2020
Суд счел повторный запрос у США снимков места крушения MH17 обоснованным
Сотрудник правоохранительных органов в защитной маске в Ереване
В КС Армении не пустили судью, которого хотят уволить
Президент Бразилии Жаир Болсонару
Болсонару наложил вето на обязательное ношение масок
Автомобиль Следственного комитета РФ
Бывший тренер, надругавшийся над девятью детьми, пойдет под суд
Полиция в Германии
В Германии неизвестный выстрелил в десятилетнего ребенка
Александр Габышев
"Шамана" Габышева проверят в якутском психоневрологическом диспансере
Автомобиль Следственного комитета РФ
Троих жителей Пензы задержали за хищение из трубопровода "Транснефти"
Сотрудник полиции
Москвич заявил о краже часов за 450 тысяч евро
Заместитель Министра обороны РФ Александр Фомин
В Минобороны оценили слова Болтона о повышении угрозы со стороны Китая
Крым
В Крыму приостановили прием организованных групп детей из других регионов
Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков
Минобрнауки возобновит проверки в подведомственных организациях
Вильнюс
Литва передала России ноту из-за информации по нефтедобывающей платформе
Глава ДНР Денис Пушилин
Донбасс не вернется в состав Украины, заявил Пушилин
Автомобиль Следственного комитета РФ
Следователя центрального аппарата СК задержали по делу о взятке
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:51Премьер Японии распорядился оказать помощь при эвакуации из-за ливней
03:51Глава Group-IB назвал три главные киберугрозы на ближайшее десятилетие
03:31Эксперт рассказал, как не допустить "снежного кома" из кредитов
03:27СМИ: Геннадий Хазанов попал в больницу
03:23В Африке старинный поезд превратится в роскошный отель
03:19США направили два авианосца в Южно-Китайское море, сообщают СМИ
03:16В ЕС объяснили критерии открытия границ на фоне ситуации с COVID-19
03:13Эксперт призвал не искать политику в рекомендациях ЕС по открытию границ
03:09Россияне стали чаще ломать руки и ноги
03:05Раскрыты детали выхода космического туриста в открытый космос в 2023 году
03:03Источник: "Армату" протестировали в беспилотном режиме
02:58В России за сутки потушили 78 природных пожаров
02:50Разин прокомментировал решение суда по иску Шатунова
02:46Документы в избирком подали 16 претендентов на пост главы Камчатки
02:44Музеи, кино и театры могут открыться в Сан-Паулу в конце месяца
02:21СМИ: в Мексике в подводных пещерах нашли минеральные шахты древних людей
02:18Эксперт рассказал, почему нельзя удалить навсегда свой цифровой след
02:09В штате Массачусетс произошла стрельба в торговом центре, сообщили СМИ
02:02Названы самые безопасные места во время летней грозы
02:00Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 11 миллионов
Лента новостейМолния