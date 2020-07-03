https://ria.ru/20200703/1573863406.html
В Ростове задержали налетчика, ограбившего банк с муляжом гранаты
Оперативники Ростова-на-Дону задержали налетчика, который, угрожая гранатой, украл из банка 1,5 миллиона рублей и 27 тысяч долларов, сообщила официальный... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T17:04
2020-07-03T17:05
ирина волк
сбербанк россии
ростовская область
ростов-на-дону
происшествия
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ростовская область
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ирина волк, сбербанк россии, ростовская область, ростов-на-дону, происшествия
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости.
Оперативники Ростова-на-Дону задержали налетчика, который, угрожая гранатой, украл из банка 1,5 миллиона рублей и 27 тысяч долларов, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк
.
Ранее, в среду, источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что ограбление произошло в отделении Сбербанка
в Ворошиловском районе города. Позже в пресс-службе Юго-Западного ПАО "Сбербанк" агентству подтвердили эту информацию.
"Оперативниками управления уголовного розыска Главного управления МВД России по Ростовской области
совместно с коллегами из отдела полиции № 1 Управления МВД России по городу Ростову-на-Дону
задержан подозреваемый в дерзком разбойном нападении на отделение банка", - сказала Волк.
По ее словам, 1 июля злоумышленник в маске и перчатках ворвался в помещение банка на проспекте Космонавтов и, угрожая предметом, схожим с гранатой, похитил из кассы более 1,5 миллиона рублей и около 27 тысяч долларов США.
Как сообщила Волк, менее чем за сутки удалось выйти на след и задержать ранее несудимого 43-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении преступления. Выяснилось, что мужчина успел потратить часть денежных средств на погашение долгов по кредитам.
В ходе обысков по месту жительства задержанного изъяты маска, перчатки, муляжи гранаты и револьвера, а также часть похищенных денег.
"Следователем отдела полиции № 1 УМВД России по городу Ростову-на-Дону возбуждено уголовное дело по пункту "б" части 4 статьи 162 УК РФ", - добавила Волк.