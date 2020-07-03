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Минобороны: партнерство России и Китая вызывает у Болтона изжогу
Замминистра обороны Александр Фомин прокомментировал воспоминания бывшего советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона, отметив, что стратегическое РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T17:38
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александр фомин
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безопасность
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Минобороны: партнерство России и Китая вызывает у Болтона изжогу

16:55 03.07.2020 (обновлено: 17:38 03.07.2020)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкСоветник президента США по национальной безопасности Джон Болтон на пресс-конференции в Киеве
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон на пресс-конференции в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Замминистра обороны Александр Фомин прокомментировал воспоминания бывшего советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона, отметив, что стратегическое партнерство России и Китая у экс-чиновника "вызывает изжогу".
При этом он добавил, что отношения Москвы и Пекина достигли самого высокого уровня за всю историю двусторонних отношений.
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"Что касается тезиса Джона Болтона о повышении угрозы со стороны Китая, хотел бы подчеркнуть, что это банальное передергивание фактов", — заявил Фомин.
Он также отверг мнение, что ракетная деятельность Пекина угрожает России и стала причиной разрушения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

"В практике переговоров не принято раскрывать содержание конфиденциальных обсуждений без согласия другой стороны. Раз уж автор мемуаров позволил себе отступить от данных правил, было бы справедливо прокомментировать его тезисы. Тем более что приведенные им оценки существенно искажают реальные события", — добавил Фомин.

По его словам, Москва расценивает выход США из соглашения как ошибочный, а претензии Вашингтона — надуманными.
США заранее спланировали выход из ДРСМД, а затем беспочвенно обвинили Россию в его нарушении, вся ответственность за "развал" договора полностью лежит на Америке, добавил замминистра.
"На протяжении продолжительного периода времени США проводят последовательную политику отказа от своих обязательств в сфере контроля над вооружениями, чтобы обеспечить условия для военного доминирования", — заключил Фомин.
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