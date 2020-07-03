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Минобороны обвинило США в стремлении к военному доминированию
США проводят последовательную политику отказа от своих обязательств в сфере контроля над вооружениями, чтобы обеспечить условия для военного доминирования,... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T19:33
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
александр фомин
сша
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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россия, министерство обороны рф (минобороны рф), александр фомин, сша, в мире

Минобороны обвинило США в стремлении к военному доминированию

16:54 03.07.2020 (обновлено: 19:33 03.07.2020)
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкМинистерство обороны России
Министерство обороны России
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. США проводят последовательную политику отказа от своих обязательств в сфере контроля над вооружениями, чтобы обеспечить условия для военного доминирования, заявил журналистам замглавы Минобороны РФ Александр Фомин.
"На протяжении продолжительного периода времени США проводят последовательную политику отказа от своих обязательств в сфере контроля над вооружениями, чтобы обеспечить условия для военного доминирования", - прокомментировал он текущую ситуацию в сфере контроля над вооружениями.
Он напомнил, что в 2002 году США вышли из Договора по ПРО, в 2018-м из иранской "ядерной сделки", а в 2019 году решили покинуть Договор РСМД. Сейчас из-за позиции США под угрозой находятся Договор по открытому небу (Штаты уже объявили о намерении выйти) и Договор СНВ-III (США не решили, продлевать ли его или нет в 2021 году).
"Отдельно хочу остановиться на ситуации с Договором РСМД. Выход США из этого соглашения мы расцениваем как ошибочный, а претензии, которые США предъявляли России, исключительно надуманными", - сказал он.
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Напомнить российскую позицию в Минобороны РФ решили в связи с выходом скандальных мемуаров экс-советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона. В них он, в том числе, комментирует ситуацию по ДРСМД и обсуждение этого вопроса с Сергеем Шойгу.
"В принципе, в практике переговоров не принято раскрывать содержание конфиденциальных обсуждений без согласия другой стороны. Раз уж автор мемуаров позволил себе отступить от данных правил, было бы справедливо прокомментировать его тезисы. Тем более что приведенные им оценки существенно искажают реальные события", - отметил Фомин.
По его словам, Болтон заявил, что Россия якобы поддержала "американские рассуждения об утрате актуальности Договора о РСМД, в том числе в связи с существенным развитием ракетно-ядерной программы Китая".
"Мы же считаем, что выход США из данного соглашения был спланирован заранее, а обвинения России в нарушении соглашения - беспочвенные. Что касается тезиса Джона Болтона о повышении угрозы со стороны Китая, хотел бы подчеркнуть, что это банальное передергивание фактов. Наверное, это потому, что у автора мемуаров стратегическое партнерство России и Китая, которое в настоящее время достигло наиболее высокого уровня за всю историю двусторонних отношений, "вызывает изжогу"", - заявил Фомин.
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Он подчеркнул, что Россия не рассматривает деятельность Китая в ракетной сфере "как угрозу безопасности и, тем более, в качестве причины для разрушения Договора о РСМД".
"Поэтому хочу еще раз подчеркнуть, что вся ответственность за развал Договора целиком и полностью лежит на Соединенных Штатах", - заключил Фомин.
Разрушение договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, одного из столпов глобальной системы стратегической стабильности, произошло после решения США в августе 2019 года выйти из него якобы из-за нарушений со стороны России. Вашингтон обвинял Москву в разработке и испытании запрещенной ракеты 9М729 (SSC-8 по классификации НАТО). В Москве утверждают, что ракета имеет разрешенный радиус действия - менее 500 километров. Китай не был участником договора РСМД. Этим обстоятельством США также объяснили свое намерение покинуть соглашение.
24 февраля 2012. Старший вице-президент Центра политических исследований России Евгений Бужинский
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РоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Александр ФоминСШАВ мире
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