Минобороны обвинило США в стремлении к военному доминированию

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. США проводят последовательную политику отказа от своих обязательств в сфере контроля над вооружениями, чтобы обеспечить условия для военного доминирования, заявил журналистам замглавы Минобороны РФ Александр Фомин

"На протяжении продолжительного периода времени США проводят последовательную политику отказа от своих обязательств в сфере контроля над вооружениями, чтобы обеспечить условия для военного доминирования", - прокомментировал он текущую ситуацию в сфере контроля над вооружениями.

Он напомнил, что в 2002 году США вышли из Договора по ПРО, в 2018-м из иранской "ядерной сделки", а в 2019 году решили покинуть Договор РСМД. Сейчас из-за позиции США под угрозой находятся Договор по открытому небу (Штаты уже объявили о намерении выйти) и Договор СНВ-III (США не решили, продлевать ли его или нет в 2021 году).

"Отдельно хочу остановиться на ситуации с Договором РСМД. Выход США из этого соглашения мы расцениваем как ошибочный, а претензии, которые США предъявляли России, исключительно надуманными", - сказал он.

Напомнить российскую позицию в Минобороны РФ решили в связи с выходом скандальных мемуаров экс-советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона . В них он, в том числе, комментирует ситуацию по ДРСМД и обсуждение этого вопроса с Сергеем Шойгу

"В принципе, в практике переговоров не принято раскрывать содержание конфиденциальных обсуждений без согласия другой стороны. Раз уж автор мемуаров позволил себе отступить от данных правил, было бы справедливо прокомментировать его тезисы. Тем более что приведенные им оценки существенно искажают реальные события", - отметил Фомин.

По его словам, Болтон заявил, что Россия якобы поддержала "американские рассуждения об утрате актуальности Договора о РСМД, в том числе в связи с существенным развитием ракетно-ядерной программы Китая".

"Мы же считаем, что выход США из данного соглашения был спланирован заранее, а обвинения России в нарушении соглашения - беспочвенные. Что касается тезиса Джона Болтона о повышении угрозы со стороны Китая , хотел бы подчеркнуть, что это банальное передергивание фактов. Наверное, это потому, что у автора мемуаров стратегическое партнерство России и Китая, которое в настоящее время достигло наиболее высокого уровня за всю историю двусторонних отношений, "вызывает изжогу"", - заявил Фомин.

Он подчеркнул, что Россия не рассматривает деятельность Китая в ракетной сфере "как угрозу безопасности и, тем более, в качестве причины для разрушения Договора о РСМД".

"Поэтому хочу еще раз подчеркнуть, что вся ответственность за развал Договора целиком и полностью лежит на Соединенных Штатах", - заключил Фомин.