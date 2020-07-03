https://ria.ru/20200703/1573862163.html
16,6 млн человек посмотрели шоу "Алые паруса"
В этом году общероссийский выпускной прошел 27 июня. Завершающим аккордом стал праздник "Алые паруса". Из-за пандемии коронавируса прошел он в формате... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T16:52
2020-07-03T16:54
культура
россия
санкт-петербург
общество
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россия
санкт-петербург
РИА Новости
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2020
РИА Новости
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7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, санкт-петербург, общество