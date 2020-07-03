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https://ria.ru/20200703/1573862163.html
16,6 млн человек посмотрели шоу "Алые паруса"
В этом году общероссийский выпускной прошел 27 июня. Завершающим аккордом стал праздник "Алые паруса". Из-за пандемии коронавируса прошел он в формате... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T16:54
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россия, санкт-петербург, общество

16,6 млн человек посмотрели шоу "Алые паруса"

16:52 03.07.2020 (обновлено: 16:54 03.07.2020)
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© РИА Новости / Александр ГальперинБриг "Россия" в акватории Финского залива во время праздника выпускников "Алые паруса"
Бриг Россия в акватории Финского залива во время праздника выпускников Алые паруса
© РИА Новости / Александр Гальперин
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. В этом году общероссийский выпускной прошел 27 июня. Завершающим аккордом стал праздник "Алые паруса". Из-за пандемии коронавируса прошел он в формате телетрансляции, благодаря чему насладиться красочным шоу могли по всей России, сообщил "Пятый канал", транслировавший мероприятие.
За праздником с экранов телевизоров наблюдали 9,9 миллиона человек. Онлайн-трансляция в соцсетях и на официальном сайте канала набрала около 7 миллионов просмотров. В общей сложности за праздником "Алые паруса – 2020" наблюдали 16,6 миллиона человек, что на 6 миллионов меньше, чем в прошлом году.
Фейерверк на празднике выпускников Алые паруса в Санкт-Петербурге
28 июня, 13:53Культура
Праздник выпускников "Алые паруса — 2020"В Петербурге прошел традиционный праздник выпускников "Алые паруса". Наиболее яркие моменты торжеств — в фотоленте Ria.ru.
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КультураРоссияСанкт-ПетербургОбщество
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