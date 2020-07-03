16,6 млн человек посмотрели шоу "Алые паруса"

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости . В этом году общероссийский выпускной прошел 27 июня. Завершающим аккордом стал праздник "Алые паруса". Из-за пандемии коронавируса прошел он в формате телетрансляции, благодаря чему насладиться красочным шоу могли по всей России, сообщил "Пятый канал", транслировавший мероприятие.

За праздником с экранов телевизоров наблюдали 9,9 миллиона человек. Онлайн-трансляция в соцсетях и на официальном сайте канала набрала около 7 миллионов просмотров. В общей сложности за праздником "Алые паруса – 2020" наблюдали 16,6 миллиона человек, что на 6 миллионов меньше, чем в прошлом году.