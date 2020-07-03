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Выход США из ДРСМД был спланирован заранее, заявили в Минобороны
Выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) был спланирован заранее, беспочвенно обвинять Россию в нарушении соглашения, заявил РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T16:48
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джон болтон, дональд трамп, нато, александр фомин, москва, вашингтон (город), сша, безопасность, в мире

Выход США из ДРСМД был спланирован заранее, заявили в Минобороны

16:48 03.07.2020
200
© Department of DefenseЗапуск баллистической ракеты с авиабазы Ванденберг в Калифорнии
Запуск баллистической ракеты с авиабазы Ванденберг в Калифорнии
© Department of Defense
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) был спланирован заранее, беспочвенно обвинять Россию в нарушении соглашения, заявил журналистам замглавы Минобороны РФ Александр Фомин.
Так он прокомментировал бывшего советника Дональда Трампа по национальной безопасности Джона Болтона, написавшего в мемуарах, что Россия якобы поддержала американские рассуждения об утрате актуальности ДРСМД.
"Мы же считаем, что выход США из данного соглашения был спланирован заранее, а обвинения России в нарушении соглашения - беспочвенные", - заявил Фомин.
Разрушение договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), одного из столпов глобальной системы стратегической стабильности, произошло после решения США в августе 2019 года выйти из него якобы из-за нарушений со стороны России. Вашингтон обвинял Москву в разработке и испытании запрещенной ракеты 9М729 (SSC-8 по классификации НАТО).
В Москве утверждают, что ракета имеет разрешенный радиус действия – менее 500 километров. Китай не был участником договора РСМД. Этим обстоятельством США также объяснили свое намерение покинуть соглашение.
Алексей Пушков
25 июня, 01:13
Пушков назвал причину выхода США из ДРСМД
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Джон БолтонДональд ТрампНАТОАлександр ФоминМоскваВашингтон (город)СШАБезопасностьВ мире
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