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В Якутии перевернулся микроавтобус с пассажирами
Микроавтобус с пассажирами перевернулся при спуске к реке Лена в Якутии, как минимум два человека пострадали, сообщает пресс-служба МВД России по региону. РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T16:25
республика саха (якутия)
река лена
ленск
происшествия
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республика саха (якутия)
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353
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республика саха (якутия), река лена, ленск, происшествия

В Якутии перевернулся микроавтобус с пассажирами

16:25 03.07.2020
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваСотрудник Дорожно-патрульной службы ГИБДД и автомобиль скорой медицинской помощи
Сотрудник Дорожно-патрульной службы ГИБДД и автомобиль скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
ЯКУТСК, 3 июл – РИА Новости. Микроавтобус с пассажирами перевернулся при спуске к реке Лена в Якутии, как минимум два человека пострадали, сообщает пресс-служба МВД России по региону.
Как отметили в МВД, в пятницу вечером в 19.24 (13.24 мск) поступило сообщение о ДТП между населенными пунктами Улахан Аан и Тиит Арыы.
"По предварительным данным, при спуске к реке Лена перевернулся микроавтобус, следовавший в город Ленск. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. В настоящий момент уточняется число пассажиров, ехавших в автомашине. Пока речь идёт о восьми ... из них двое несовершеннолетних. Информации о погибших не поступало, но двое пассажиров серьёзно пострадали", - отмечает пресс-служба.
Дежурная часть передала информацию специалистам медицины катастроф.
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Республика Саха (Якутия)Река ЛенаЛенскПроисшествия
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