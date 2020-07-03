В Пензенской области рассказали о новых случаях коронавируса

"Оперативная ситуация на 3 июля. Случаев подтвержденной COVID-19 – 5193. Новых выявленных – 75. Пациенты-дети: восемь лет; пять лет; 13 лет; 12 лет; девять лет; шесть лет; четыре года; три года; два года", - написала Черемушкина в своем Telegram-канале.