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Распространение нового коронавируса
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В Пензенской области рассказали о новых случаях коронавируса
Девять детей есть в числе 75 новых пациентов с коронавирусом в Пензенской области, общее число зараженных в регионе приблизилось к 5,2 тысячи человек, сообщила... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T16:21
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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В Пензенской области рассказали о новых случаях коронавируса

16:21 03.07.2020
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© РИА Новости / Илья ПиталевВрач скорой помощи
Врач скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Врач скорой помощи. Архивное фото
САРАТОВ, 3 июл - РИА Новости. Девять детей есть в числе 75 новых пациентов с коронавирусом в Пензенской области, общее число зараженных в регионе приблизилось к 5,2 тысячи человек, сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.
"Оперативная ситуация на 3 июля. Случаев подтвержденной COVID-19 – 5193. Новых выявленных – 75. Пациенты-дети: восемь лет; пять лет; 13 лет; 12 лет; девять лет; шесть лет; четыре года; три года; два года", - написала Черемушкина в своем Telegram-канале.
Она уточнила, что 40 случаев коронавируса зарегистрировали в Пензе, 13 - в ЗАТО город Заречный, шесть - в Нижнеломовском, пять - в Мокшанском, четыре - в Пензенском, три - в Шемышейском, два - в Городищенском, по одному - в Земетчинском и Иссинском районах области.
Ко 2 июля в области скончались 44 человека с COVID-19, включая гражданина Казахстана, выздоровели 4889.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоПензаПензенская областьКазахстанОбщество
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