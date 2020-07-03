В Пензенской области рассказали о новых случаях коронавируса

САРАТОВ, 3 июл - РИА Новости. Девять детей есть в числе 75 новых пациентов с коронавирусом в Пензенской области, общее число зараженных в регионе приблизилось к 5,2 тысячи человек, сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.
"Оперативная ситуация на 3 июля. Случаев подтвержденной COVID-19 – 5193. Новых выявленных – 75. Пациенты-дети: восемь лет; пять лет; 13 лет; 12 лет; девять лет; шесть лет; четыре года; три года; два года", - написала Черемушкина в своем Telegram-канале.
Она уточнила, что 40 случаев коронавируса зарегистрировали в Пензе, 13 - в ЗАТО город Заречный, шесть - в Нижнеломовском, пять - в Мокшанском, четыре - в Пензенском, три - в Шемышейском, два - в Городищенском, по одному - в Земетчинском и Иссинском районах области.
Ко 2 июля в области скончались 44 человека с COVID-19, включая гражданина Казахстана, выздоровели 4889.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.