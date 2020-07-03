https://ria.ru/20200703/1573859577.html
Путин пообещал проработать вопрос помощи вкладчикам, потерявшим средства
Президент России Владимир Путин пообещал проработать вопрос о помощи вкладчикам банков, которые потеряли средства. РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T16:15
2020-07-03T16:15
справедливая россия
валерий гартунг
владимир путин
экономика
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https://ria.ru/20200703/1573859348.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
справедливая россия, валерий гартунг, владимир путин, экономика