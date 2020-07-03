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Путин пообещал проработать вопрос помощи вкладчикам, потерявшим средства
Президент России Владимир Путин пообещал проработать вопрос о помощи вкладчикам банков, которые потеряли средства. РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T16:15
справедливая россия
валерий гартунг
владимир путин
экономика
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353
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справедливая россия, валерий гартунг, владимир путин, экономика

Путин пообещал проработать вопрос помощи вкладчикам, потерявшим средства

16:15 03.07.2020
895
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции встречу с членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции встречу с членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции встречу с членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал проработать вопрос о помощи вкладчикам банков, которые потеряли средства.
На встрече президента РФ Владимира Путина с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию РФ депутат "Справедливой России" Валерий Гартунг рассказал о проблеме 192 тысяч граждан, потерявших своих вклады в банках, и предложил найти какую-то юридическую формулу, чтобы помочь им.
"Давайте это проработаем. Я согласен. Там существует действующее законодательство – выстроена определенная цепочка тех, кто имеет право на получение определенных сумм, но если такая проблема существует, я это услышал, давайте это проработаем", - ответил Путин.
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции встречу с членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ
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