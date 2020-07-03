Путин опроверг слухи о подмене очного обучения дистанционным

"По поводу дистанционного обучения. Ну, конечно, я об этом говорил публично на одном из совещаний: не может обычный способ получения знаний, естественный процесс в этой сфере, не может быть полностью подменен дистанционным обучением. Здесь чрезвычайно важно прямое общение, личное общение преподавателя и ученика, студента или школьника. И у нас нет таких планов полностью подменить дистанционным обучением все, что происходит в сфере образования", - сказал Путин в ходе встречи с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию РФ.