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Путин объяснил появление флага ЛГБТ на здании посольства США
Владимир Путин, говоря о флаге ЛГБТ на американском посольстве в Москве, отметил, что "они показали кое-что по поводу того, кто там работает". РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-04T03:43
совет федерации рф
алексей пушков
владимир путин
москва
сша
в мире
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https://ria.ru/20200629/1573619533.html
А это не нарушение российского законодательства "О пропаганде гомосексуализма"? Опять мямлим в ответ на их наглость? они с нами воюют не законными методами, а мы их всё уговариваем, и к совести призываем. Смешно и унизительно.
524
😂😂😂👍
337
173
москва
сша
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/19/1573469927_0:55:3274:1897_1400x0_80_0_0_01beae852d0e9789388909328d031cb2.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
совет федерации рф, алексей пушков, владимир путин, москва, сша, в мире

Путин объяснил появление флага ЛГБТ на здании посольства США

16:10 03.07.2020 (обновлено: 03:43 04.07.2020)
231962
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкФлаг ЛГБТ-сообщества на здании посольства США в Москве
Флаг ЛГБТ-сообщества на здании посольства США в Москве
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Владимир Путин, говоря о флаге ЛГБТ на американском посольстве в Москве, отметил, что "они показали кое-что по поводу того, кто там работает".
На встрече президента с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию России председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков упомянул о флаге ЛГБТ на американском посольстве в Москве.
"Они кое-что показали там по поводу того, кто там работает. Но не страшно. Мы же ведь много раз говорили на этот счет, и у нас позиция понятная", — сказал Путин.
Глава государства подчеркнул, что в России не было, нет и не будет никаких ограничений религиозных и национальных прав, а также нарушения прав сексуальных меньшинств.
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Обсудить 173
Совет Федерации РФАлексей ПушковВладимир ПутинМоскваСШАВ мире
Популярные комментарии
А это не нарушение российского законодательства "О пропаганде гомосексуализма"? Опять мямлим в ответ на их наглость? они с нами воюют не законными методами, а мы их всё уговариваем, и к совести призываем. Смешно и унизительно.
3 июля, 16:35
Александр Невский
39910364102
😂😂😂👍
3 июля, 16:14
Evgeniy Domichev
2961412024
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