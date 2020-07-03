https://ria.ru/20200703/1573859037.html
Путин объяснил появление флага ЛГБТ на здании посольства США
Владимир Путин, говоря о флаге ЛГБТ на американском посольстве в Москве, отметил, что "они показали кое-что по поводу того, кто там работает". РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T16:10
2020-07-04T03:43
совет федерации рф
алексей пушков
владимир путин
москва
сша
в мире
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https://ria.ru/20200629/1573619533.html
Александр Невский
А это не нарушение российского законодательства "О пропаганде гомосексуализма"? Опять мямлим в ответ на их наглость? они с нами воюют не законными методами, а мы их всё уговариваем, и к совести призываем. Смешно и унизительно.
524
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москва
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/19/1573469927_0:55:3274:1897_1400x0_80_0_0_01beae852d0e9789388909328d031cb2.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
совет федерации рф, алексей пушков, владимир путин, москва, сша, в мире