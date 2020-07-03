Эрдоган прокомментировал обвинения из-за ситуации с собором Святой Софии

"Обвинения в адрес нашей страны в связи с Айя Софией по сути являются нападками на суверенитет Турции", - заявил президент, выступая в стамбульском районе Левент. Выступление транслировалось турецкими телеканалами.

"Мы не вмешиваемся в дела молельных учреждений в других странах, таким же образом, ни у кого нет права или полномочий вмешиваться в вопросы, связанные с нашей святыней", - подчеркнул Эрдоган.