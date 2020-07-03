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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20200703/1573858579.html
Эрдоган прокомментировал обвинения из-за ситуации с собором Святой Софии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в пятницу, что обвинения в адрес Анкары в связи с возможностью лишения собора Святой Софии статуса музея являются... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T16:04
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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новости - религия и мировоззрение, турция, стамбул, реджеп тайип эрдоган, в мире

Эрдоган прокомментировал обвинения из-за ситуации с собором Святой Софии

16:04 03.07.2020
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
АНКАРА, 3 июл – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в пятницу, что обвинения в адрес Анкары в связи с возможностью лишения собора Святой Софии статуса музея являются нападками на суверенитет страны.
Высший административный суд Турции - Госсовет в четверг рассмотрел вопрос об изменении статуса собора Святой Софии и превращении его в мечеть. Решение будет оглашено в течение 15 дней. Госсовет считает, что для изменения статуса собора достаточно указа президента, сообщило греческое телевидение ERT.
"Обвинения в адрес нашей страны в связи с Айя Софией по сути являются нападками на суверенитет Турции", - заявил президент, выступая в стамбульском районе Левент. Выступление транслировалось турецкими телеканалами.
"Мы не вмешиваемся в дела молельных учреждений в других странах, таким же образом, ни у кого нет права или полномочий вмешиваться в вопросы, связанные с нашей святыней", - подчеркнул Эрдоган.
Интерьер собора Святой Софии в Стамбуле
2 июля, 22:31Религия и мировоззрение
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По словам главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу, его страна вправе изменить статус собора, превратив его в мечеть, без учета мнений других государств.
Айя София была основана христианским императором Юстинианом и была открыта 27 декабря 537 года. Собор более тысячи лет был самым большим храмом в христианском мире. После захвата Константинополя османами и падения Византийской империи в 1453 году собор был переделан в мечеть, но с 1934 года здание по декрету основателя современного турецкого государства Кемаля Ататюрка стало музеем и было включено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
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